EXCLUSIF-Merck et ses concurrents s'intéressent à Inhibrx, un médicament expérimental contre le cancer lié à Keytruda, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Inhibrx espère que son médicament renforcera l'efficacité du Keytruda de Merck

* Les médicaments pourraient être évalués à 9 milliards de dollars ou plus, en fonction des résultats des essais

* Stifel augmente le prix cible de 150 $ à 300 $ par action

(Ajoute les commentaires de l'analyste et de Merck, ainsi que la réaction de l'action dans les paragraphes 6 à 11) par Sabrina Valle

Inhibrx Biosciences INBX.O a suscité l'intérêt de fabricants de médicaments, dont Merck & Co

MRK.N , l'allemand Merck KGaA MRCG.DE et le japonais Ono Pharmaceutical 4528.T , pour un traitement expérimental contre le cancer qui pourrait être évalué à plus de 8 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

La société de biotechnologie basée à San Diego étudie la possibilité d'essaimer conjointement le médicament, INBRX-106, et un second traitement expérimental contre le cancer, qui pourrait avoir une valeur combinée de plus de 9 milliards de dollars si les essais cliniques aboutissent, ont déclaré les personnes concernées.

L'intérêt se concentre sur l'INBRX-106, qui est testé seul et en combinaison avec le Keytruda de Merck. Inhibrx a déclaré qu'elle pensait que son médicament pouvait renforcer l'efficacité de l'immunothérapie de Merck, basée dans le New Jersey, qui représente plus de 30 milliards de dollars par an et qui est le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde.

Le Keytruda, qui est approuvé pour traiter une grande variété de cancers, représentait près de la moitié des ventes mondiales de Merck en 2025.

Les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts et tout accord ne sera probablement conclu que dans plusieurs mois, l'évaluation dépendant des résultats des essais à venir, ont déclaré ces personnes, sous couvert d'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Inhibrx et Merck se sont refusés à tout commentaire. Merck KGaA et Ono n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'action Inhibrx, qui a clôturé à 84 dollars mardi, a bondi de 85 % à 155 dollars mercredi après la publication de l'article de Reuters et une mise à jour de l'entreprise sur le second médicament, ozekibart.

Les actions ont réduit une partie de ces gains mais étaient toujours en hausse de plus de 39 % à 117,27 $ dans les échanges de l'après-midi, un mouvement que certains traders ont dit avoir été alimenté par des vendeurs à découvert se précipitant pour couvrir leurs positions.

DONNÉES DE DÉRISQUAGE

La société de courtage Stifel a doublé son objectif de prix pour Inhibrx à 300 dollars mercredi. Elle a également prévu que les ventes d'ozekibart atteindraient plus de 10 milliards de dollars par an, à la suite d'une mise à jour de la société sur le médicament.

Elle s'est dite encouragée par les commentaires de la société sur l'activité du médicament dans le cancer colorectal, indépendamment des mutations génétiques.

Les personnes proches des négociations initiales avaient précédemment évalué le traitement à environ 1 milliard de dollars.

Ozekibart, conçu pour favoriser la mort des cellules cancéreuses, a donné des résultats positifs contre le sarcome d'Ewing et le cancer colorectal et a reçu les désignations "fast track" et "médicament orphelin" de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

La société a déclaré qu'elle pourrait rencontrer la FDA au cours du second semestre de l'année pour discuter d'une approbation accélérée pour le sarcome d'Ewing réfractaire et en tant que traitement de quatrième ligne du cancer du côlon.

L'INBRX-106 pourrait valoir 8 milliards de dollars, voire plus, si les essais confirment sa capacité à renforcer l'efficacité déjà impressionnante du Keytruda. L'évaluation finale dépendra de la réponse des patients, ont déclaré les personnes interrogées.

Le médicament est un anticorps qui stimule la réponse immunitaire en activant un récepteur sur les cellules T, un élément clé du système immunitaire.

Les résultats préliminaires de plus de la moitié des 60 patients recrutés dans les essais de phase 2/3 de l'association avec Keytruda confirment jusqu'à présent la possibilité d'améliorer les taux de réponse globale des patients à 45 %, contre 30 % avec Keytruda seul, a déclaré l'une des personnes interrogées.

L'entreprise prévoit de divulguer des résultats intermédiaires le mois prochain, a indiqué l'une des personnes interrogées.

"Nous pensons que l'INBRX-106 est hautement investissable en ciblant l'étroite base de patients ayant répondu au Keytruda afin d'améliorer l'efficacité curative de ce médicament de 32 milliards de dollars", a déclaré Dara Azar, analyste biotechnologique chez Stifel, dans une récente note à la clientèle.

Des essais cliniques sont menés sur des patients atteints de cancers avancés de la tête et du cou, dont les options thérapeutiques sont limitées.

L'ATTRAIT POUR LES ACHETEURS

L'INBRX-106 présenterait un intérêt stratégique particulier pour Merck, qui est à la recherche de nouvelles sources de revenus alors que son immunothérapie vedette risque de perdre la protection de son brevet en 2028.

Cette adéquation stratégique ne donne toutefois pas à Merck un avantage en tant qu'acheteur potentiel, ont déclaré ces personnes.

L'INBRX-106 pourrait également attirer l'attention d'autres fabricants de médicaments de premier plan qui cherchent à renforcer leurs offres en immuno-oncologie, ont déclaré les personnes. Parmi eux figurent Eli Lilly LLY.N , AstraZeneca

AZN.L , Pfizer PFE.N et J&J JNJ.N , a précisé l'une des personnes interrogées.

Il est peu probable que le médicament arrive sur le marché avant que Merck ne commence à faire face à la concurrence de versions biosimilaires moins chères du Keytruda.

Inhibrx envisage une structure d'essaimage similaire à son accord de 2024 avec Sanofi SASY.PA , a déclaré l'une des personnes. Dans cette transaction, Sanofi a acquis INBRX-101 pour 30 dollars par action en espèces, plus un droit à valeur conditionnelle de 5 dollars lié à des étapes réglementaires.