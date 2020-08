Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Liban-Les dirigeants prévenus en juillet des risques dans le port-documents Reuters • 10/08/2020 à 23:53









par Samia Nakhoul et Laila Bassam BEYROUTH, 10 août (Reuters) - Des responsables de la sécurité libanaise ont prévenu le mois dernier le Premier ministre et le président que 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient conservées dans le port de Beyrouth et pourraient détruire la capitale en cas d'explosion, selon des documents consultés par Reuters et des sources sécuritaires. A peine deux semaines après ces avertissements, les produits chimiques ont provoqué une explosion ayant dévasté le port de Beyrouth, tué au moins 163 personnes, blessé plus de 6.000 autres et détruit nombre de bâtiments, selon les autorités municipales. Un rapport de la direction générale de la Sécurité de l'Etat, portant sur les évènements qui ont mené à l'explosion, fait référence à une lettre privée adressée au président libanais Michel Aoun et au Premier ministre Hassan Diab le 20 juillet. Bien que le contenu de cette lettre n'ai pas été reproduit dans le rapport consulté par Reuters, un responsable de la sécurité a déclaré qu'elle résumait les résultats d'une enquête judiciaire débutée en janvier qui concluait que les produits chimiques devaient être mis en sécurité immédiatement. Reuters n'était pas en mesure de confirmer cette description de la lettre. Les cabinets du Premier ministre et du président n'ont pas souhaité faire de commentaires sur le courrier du 20 juillet. Le parquet général s'est lui aussi refusé à tout commentaire. (version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)

