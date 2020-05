Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Les USA restreignent les ventes de semi-conducteurs à Huawei Reuters • 15/05/2020 à 13:52









WASHINGTON, 15 mai (Reuters) - L'administration Trump a restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies Huawei HWT.UL , une mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin. Le département du Commerce des Etats-Unis a annoncé avoir amendé un règlement sur les exportations dans le but de "viser stratégiquement l'acquisition par Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logiciels et technologies américaines". Concrètement, les entreprises étrangères utilisant des équipements de fabrication de semi-conducteurs d'origine américaine devront obtenir une licence des Etats-Unis pour pouvoir vendre certains composants à Huawei ou sa filiale HiSilicon. Cette mesure devrait perturber l'approvisionnement de Huawei, deuxième constructeur mondial de smartphones, mais pourrait aussi avoir des conséquences pour le groupe taïwanais TSMC 2330.TW , grand sous-traitant de HiSilicon, ainsi que pour les américains Apple AAPL.O et Qualcomm QCOM.O . Huawei est depuis longtemps au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies, Washington tentant de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois des appels d'offre pour la construction des réseaux mobiles de cinquième génération (5G) en arguant du fait que ses matériels pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises. Le groupe chinois rejette ces accusations. Selon le département du Commerce, Huawei a continué d'utiliser des logiciels et des technologies américaines pour concevoir des semi-conducteurs bien qu'il ait été inscrit sur une liste noire américaine en 2019. (David Shepardson, version française Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.61% QUALCOMM NASDAQ +2.40%