EXCLUSIF-Les sénateurs démocrates interrogent le ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur des erreurs de données et des départs de personnel

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* Six sénateurs démocrates demandent des précisions sur les procédures de traitement des données de l'USDA dans une lettre datée du 19 août et consultée par Reuters

* Les législateurs demandent à l’USDA de détailler les départs de personnel depuis le retour de Trump à la Maison Blanche

* Les sénateurs ont averti que des chiffres peu fiables pourraient fausser les droits de douane, l'application des règles commerciales et les marchés du bétail

par Karl Plume

Mercredi soir, les sénateurs démocrates américains ont demandé au ministère de l’Agriculture d’expliquer ce qui avait conduit l’agence à surestimer considérablement les ventes à l’exportation de viande bovine le mois dernier et quel rôle les pertes en personnel au sein du ministère avaient joué dans cette erreur.

Six sénateurs, menés par Amy Klobuchar, sénatrice démocrate du Minnesota et membre de premier plan de la commission sénatoriale de l’agriculture, de la nutrition et des forêts, ont adressé une lettre à la sous-secrétaire adjointe de l’USDA, Michelle Bekkering, pour obtenir des précisions sur les procédures de collecte de données de l’USDA, alors que les agriculteurs, les négociants en céréales et les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des données publiées par l’agence, qui influencent les marchés. En juillet, l’ USDA avait fait état d’une hausse de près de 500 % des ventes hebdomadaires de bœuf américain à l’exportation avant de réviser ce chiffre à la baisse de 90 % une semaine plus tard, qualifiant cet incident de « problème de traitement isolé ». Cette erreur concernant les ventes à l’exportation de viande bovine est la dernière d’une série de rapports contestables de l’USDA, sur fond d’inquiétudes quant à la qualité des données suite aux réductions d’effectifs liées à la restructuration du gouvernement fédéral menée par l’administration Trump. L’été dernier, des analystes ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’intégrité des données de l’agence après que l’USDA eut retardé la publication d’un rapport et exclu des conclusions indiquant que les droits de douane étaient à l’origine d’une augmentation prévue du déficit commercial agricole. Et au début de cette année, des économistes du secteur et des agriculteurs ont soulevé des questions quant à l’exactitude des rapports de l’USDA après que l’agence eut publié des révisions massives et inattendues concernant la superficie consacrée au maïs aux États-Unis. Ces révisions ont incité le Service national des statistiques agricoles de l’USDA, chargé de publier les estimations de superficie, à lancer un examen interne. Les opérateurs et les analystes avaient mis en doute les données relatives aux exportations de viande bovine, car celles-ci incluaient des ventes vers certains pays dont le volume était plusieurs fois supérieur à ce que ces pays avaient jamais acheté aux États-Unis. Cette erreur de données est survenue alors que les consommateurs étaient confrontés à une flambée des prix de la viande bovine et que les transformateurs de viande avaient fermé des usines de transformation de viande bovine , dans un contexte où le cheptel bovin américain est à son plus bas niveau depuis des décennies.

Les législateurs ont demandé des informations sur les causes de cette erreur et sur les mesures prises pour éviter de tels problèmes à l’avenir, selon la lettre datée du 19 août, à laquelle Reuters a eu accès.

Ils ont également demandé à l’USDA d’expliquer comment ses données sont utilisées pour élaborer les politiques tarifaires fédérales et évaluer les progrès réalisés dans le cadre des accords commerciaux, ainsi que de détailler les pertes en personnel depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche.

Les législateurs ont indiqué que les questions relatives à la fiabilité des données de l’USDA ne sont pas nouvelles, mais que les problèmes liés aux erreurs de données peuvent avoir des répercussions plus larges.

« Lorsque des problèmes de ce type surviennent, cela peut avoir des répercussions en aval sur tous les niveaux de la filière bovine, ainsi que sur les consommateurs », ont écrit les sénateurs. « Une érosion de la confiance dans ces données compromettrait non seulement les marchés nationaux, mais pourrait également nuire davantage aux relations des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux. »