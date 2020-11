Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Le groupe musical français Believe vise une IPO de €2 mds en 2021 Reuters • 12/11/2020 à 16:26









par Arno Schuetze FRANCFORT, 12 novembre (Reuters) - Believe prépare une introduction en Bourse pour 2021 qui pourrait valoriser le groupe français d'édition et de distribution musicale à environ deux milliards d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier. Believe travaille avec la banque Rothschild ROTH.PA en vue de cette IPO qui pourrait avoir lieu à Paris ou à New York, a précisé l'une des sources, ajoutant que d'autres banques seraient sollicitées par la suite et que la valorisation retenue pourrait évoluer. Believe et ses fondateurs n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire. (Arno Schuetze, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

