Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-La Chine s'apprête à ouvrir une enquête contre Google-sources Reuters • 30/09/2020 à 15:30









par Cheng Leng, Keith Zhai et David Kirton PÉKIN/SINGAPOUR/SHENZHEN, 30 septembre (Reuters) - La Chine s'apprête à lancer une enquête anti-concurrentielle visant Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , soupçonnée de profiter de la position dominante de son système d'exploitation Android pour limiter la concurrence de sociétés chinoises, dont Huawei HWT.UL , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. Saisi l'an dernier d'une plainte du géant des télécommunications Huawei, le principal régulateur du marché chinois a demandé au Conseil d'État d'ouvrir une enquête, selon les mêmes sources. La décision d'ouvrir une enquête officielle pourrait intervenir dès octobre. Cette affaire s'inscrit dans le contexte des vives tensions commerciales entre Pékin et les Etats-Unis. En pleine campagne pour sa réélection, le président américain Donald Trump s'est attaqué au cours des derniers mois à plusieurs fleurons chinois comme Huawei et ByteDance, propriétaire de TikTok, considérés comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Sollicités par Reuters, Google et Huawei n'ont pas fait de commentaires. En 2018, l'Union européenne avait infligé à Google une amende de 4,3 milliards d'euros pour des pratiques anticoncurrentielles, y compris la préinstallation des applications Google sur les appareils Android. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.