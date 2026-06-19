EXCLUSIF-L'usine de composants pour iPhone de Tata fait l'objet d'une enquête sanitaire en Inde suite à des plaintes d'agriculteurs concernant une contamination

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'usine de composants pour iPhone de Tata, un élément clé de l'expansion d'Apple en Inde

* Les autorités sanitaires enquêtent sur ces problèmes et analysent des échantillons

* Certains agriculteurs ont signalé des problèmes cutanés dus à une contamination présumée

* Cette enquête sanitaire est distincte de l'enquête sur la pollution qui, selon Tata, a été classée sans suite

par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Une autorité sanitaire d'un État indien enquête sur les effets des rejets liquides provenant de l'usine de composants pour iPhone de Tata, fournisseur d'Apple, sur les agriculteurs, dont certains se sont plaints de problèmes cutanés liés à la contamination de leurs terres agricoles, selon trois responsables et un document consulté par Reuters. Cette enquête sanitaire ouvre un nouveau front dans un litige environnemental qui est devenu un cas d’école pour les efforts déployés par l’Inde afin de devenir un pôle de fabrication majeur pour les iPhone d’Apple AAPL.O . L’usine Tata Electronics située à Hosur, dans l’État méridional du Tamil Nadu, a reçu le 25 mai un avertissement de la part de l’agence régionale de contrôle de la pollution pour avoir prétendument contaminé les eaux souterraines des exploitations agricoles voisines. Tata a déclaré cette semaine dans un communiqué que le comité de contrôle de la pollution avait levé ses mesures de surveillance après avoir confirmé que l’analyse des échantillons d’eau récemment prélevés à l’intérieur de l’usine “n’indiquait aucune contamination”.

La commission de contrôle de la pollution et les autorités de l’État n’ont pas commenté cette affaire et n’ont pas répondu aux e-mails ni aux appels téléphoniques de Reuters sollicitant leurs commentaires. Apple n’a pas non plus commenté la situation et n’a pas répondu aux demandes de Reuters.

Tata n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Selon des sources gouvernementales et une lettre, les autorités sanitaires du district mènent leur propre enquête depuis au moins fin mai, à la suite de plaintes d’agriculteurs concernant l’usine, qui a ouvert ses portes en 2021 et fabrique des coques arrière d’iPhone ainsi que d’autres pièces. Une inspection sanitaire a révélé que les rejets de l’usine Tata avaient provoqué une “odeur nauséabonde intense” et rendu l’eau “impropre à la consommation animale”, selon une lettre datée du 27 mai envoyée par Anish Parvin, une médecin du gouvernement du village d’Ullugurukkai, où se trouve l’usine , à l’Institut public de lutte contre les vecteurs et les zoonoses de Hosur.

“Les eaux usées rejetées par Tata Electronics … se sont accumulées dans les terres agricoles voisines et contaminent l’eau propre des puits à proximité”, indique la lettre, qui n’est pas publique mais a été consultée par Reuters. “Il a également été signalé que des personnes souffraient de problèmes de santé cutanés dus à cette contamination.”

Mme Parvin a déclaré à Reuters avoir reçu des plaintes d’agriculteurs concernant des problèmes de santé, bien qu’aucun cas n’ait encore été cliniquement confirmé.

Deux échantillons d’eau prélevés dans les exploitations agricoles ont été transmis par les autorités sanitaires à un laboratoire du gouvernement de l’État pour y être analysés, a indiqué une source gouvernementale.

Les deux échantillons se sont révélés positifs à la présence d’E. coli, une bactérie présente dans les eaux usées qui indique une contamination fécale de l’approvisionnement en eau, selon un rapport du laboratoire de santé publique du district daté du 30 mai, obtenu par Reuters.

L’enquête menée par les autorités sanitaires de l’État, dont Reuters fait état pour la première fois, se poursuit, les résultats d’une deuxième série d’analyses étant toujours attendus, a déclaré Rajesh Kumar C, un haut fonctionnaire chargé de la santé publique dans la région.

UN ÉTAT CLÉ POUR APPLE EN INDE

Le conflit a opposé une communauté agricole au groupe Tata, un géant industriel qui compte parmi les principaux fournisseurs indiens d’Apple et joue un rôle central dans la stratégie de l’entreprise visant à diversifier sa production au-delà de la Chine. L’Inde est en passe de fabriquer 26 % des iPhone mondiaux en 2026, contre 6 % il y a quatre ans, selon le cabinet d’études Counterpoint.

Le Tamil Nadu est un pôle industriel majeur, où se trouve une autre usine d’assemblage d’iPhones de Tata, tandis que Samsung et Hyundai Motor y exploitent également de grandes usines. L’enquête sur l’usine Tata fait suite à des plaintes déposées par des agriculteurs , ce qui a conduit le Conseil de contrôle de la pollution du Tamil Nadu à demander des explications à l’entreprise et à l’avertir que son usine risquait d’être fermée.

Des documents récemment rendus publics montrent que les agriculteurs avaient pour la première fois fait part de leurs préoccupations dans une lettre adressée à Tata le 8 décembre. Cette lettre, rédigée par un groupe local de défense de la justice sociale et 15 agriculteurs, affirmait que les eaux usées de l’usine avaient pollué leurs cours d’eau, leurs étangs et leurs nappes phréatiques, les empêchant ainsi de cultiver leurs terres.

Reuters n’a pas pu déterminer si Tata avait répondu à cette lettre.

Une source proche du dossier a indiqué qu’une panne de pompe s’était produite en décembre au sein de l’unité de traitement des eaux de l’usine de Tata, ce qui avait entraîné le déversement d’une partie des eaux usées traitées dans son bassin de récupération des eaux de pluie, puis leur débordement dans un lac situé à l’extérieur.

Tata est immédiatement intervenue pour mettre fin à ce débordement et la pompe a été réparée, a ajouté cette source.

Le code de conduite des fournisseurs d’Apple exige de ces derniers qu’ils “identifient, contrôlent et réduisent les eaux usées” et qu’ils “effectuent une surveillance régulière” des systèmes de traitement. Il exige également des fournisseurs qu’ils “prévoient la contamination des eaux de ruissellement” et qu’ils se conforment à tous les permis environnementaux.

RAPPORTS D'ANALYSES DU GOUVERNEMENT

L’autorité de régulation de la pollution a également prélevé des échantillons en avril dans deux puits à ciel ouvert situés près de l’usine. Les résultats, examinés par Reuters, ont révélé des teneurs en solides dissous totaux (TDS) — une mesure des minéraux, sels et métaux présents dans l’eau — de 1.084 et 1.286 milligrammes par litre. Ce chiffre est plus du double des 500 mg/l que le Bureau of Indian Standards considère comme acceptables pour l’eau potable.

“La pollution industrielle peut augmenter le TDS. Actuellement, sans traitement, cette eau est impropre non seulement à la consommation humaine, mais aussi à la pêche et à la faune sauvage”, a déclaré Nidhi Paliwal, cofondatrice de l’association indienne à but non lucratif Paani Earth Foundation, qui a examiné les rapports d’analyse pour Reuters.

Une étude environnementale de Tata datant de 2023, accessible au public, montrait que la qualité de l’eau aux abords de l’usine respectait les normes indiennes de potabilité.

Cette semaine, Reuters s’est rendu à deux reprises sur le site de l’usine et a interrogé plus d’une douzaine d’agriculteurs. Ces derniers ont puisé de l’eau dans un puits à ciel ouvert dont l’eau semblait noire. À certains endroits le long du mur de l’usine, Reuters a constaté la présence d’eau stagnante d’apparence verte et recouverte d’une écume.

Les agriculteurs affirment que cette pollution a endommagé certaines cultures et rendu les terres stériles.

“Si nous semons des graines avec cette eau, elles germent, puis elles se fanent et meurent”, a déclaré Gurumoorthy V, 40 ans, qui cultivait autrefois des tomates, des haricots et du riz sur ses terres situées à proximité.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante ces allégations ni évaluer immédiatement la qualité de l’eau.

La tension est brièvement montée lundi lorsqu’un homme du groupe d’agriculteurs a pénétré sur le terrain de Tata pour photographier un étang qui, selon eux, contenait des eaux usées, ce qui a poussé un garde à aller chercher une arme à feu dans un véhicule et à la porter à l’épaule. Le groupe a réagi en lançant “tirez-nous dessus”, avant que la confrontation ne prenne fin.