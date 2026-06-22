EXCLUSIF-L'Indonésie prévoit d'intégrer l'IA dans des programmes clés, notamment un programme de distribution de repas gratuits d'un montant de 15 milliards de dollars, selon un document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un projet fixe des objectifs en matière d'adoption de l'IA dans les ministères et les collectivités territoriales pour la période 2026-2029

* L'IA pourrait faire progresser le PIB de l'Indonésie de 12 %, soit 366 milliards de dollars, d'ici 2030, selon le projet

* Le programme de repas gratuits utiliserait l’IA pour concevoir des menus adaptés à chaque région, entre autres

* Selon les analystes, l’Indonésie n’est pas prête à devenir un développeur d’IA

(Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 10) par Stanley Widianto

L’Indonésie prévoit d’intégrer l’intelligence artificielle dans certains programmes gouvernementaux clés, notamment son plan de repas gratuits de 15 milliards de dollars, selon un projet de décret présidentiel consulté par Reuters. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie qui, selon le gouvernement, pourrait faire progresser son produit intérieur brut de 12 % d’ici 2030. Les progrès de l’Indonésie en matière d’IA ont été lents par rapport à ceux de Singapour et de la Malaisie. Ces derniers pays s'efforcent, , de s’imposer comme des pôles de développement, en attirant des milliards de dollars provenant d’entreprises technologiques mondiales qui cherchent à construire des infrastructures essentielles pour répondre à la demande croissante de services cloud et d’IA.

Le règlement présidentiel définit une feuille de route à l’intention des ministères et des collectivités territoriales pour l’adoption de l’IA entre 2026 et 2029, avec pour objectif "la croissance économique grâce au développement, à la facilitation et à l’utilisation de l’IA, en particulier dans le cadre des programmes prioritaires du président".

Ce projet n’avait fait l’objet d’aucune information préalable. Il est actuellement en attente de la signature du président Prabowo Subianto.

Le gouvernement indique dans son projet qu’un autre objectif est de rendre l’Indonésie plus compétitive en matière d’utilisation de l’IA à l’échelle régionale et mondiale.

Des entreprises telles que Meta Platforms META.O , IBM

IBM.N et Microsoft MSFT.O ont contribué à l’élaboration de ce projet, a déclaré Wahyudi Djafar, analyste technologique qui a rédigé certaines parties du décret et qui est membre du groupe de travail gouvernemental sur l’IA. Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. En 2024, Microsoft a annoncé qu’il investirait 1,7 milliard de dollars sur plusieurs années pour développer ses services cloud et l’IA en Indonésie.

Selon les analystes, l’Indonésie n’est pas encore prête à devenir un développeur d’IA, en raison d’un manque d’infrastructures, notamment de puces, ainsi que d’un déficit de compétences en IA au sein de la main-d’œuvre.

Derwin Suhartono, professeur d’intelligence artificielle à l’université Bina Nusantara de Jakarta, a déclaré que l’Indonésie n’était pas encore compétitive dans la course à l’IA et qu’elle "pourrait rester un simple consommateur des produits vendus par les entreprises étrangères".

Il a ajouté que le gouvernement pouvait intégrer l’IA dans ses programmes grâce à une feuille de route structurée et organisée, mais que, jusqu’à présent, "tout cela n’était que rhétorique" au niveau de la mise en œuvre.

REPAS GRATUITS

Dans le cadre du programme de repas gratuits de Prabowo, le projet prévoit que l’IA sera utilisée pour concevoir des menus adaptés à chaque région, contrôler l’hygiène des cuisines, prévoir la demande alimentaire et détecter les irrégularités, ainsi que pour intégrer des données sanitaires permettant une alerte précoce en cas d’urgence.

Le programme de repas gratuits a été critiqué en raison d’un manque de transparence, et au début du mois, le responsable de cette initiative a été licencié puis arrêté . Des irrégularités ont été détectées dans la mise en place des cuisines, tandis que les normes de sécurité et les interventions d’urgence ont été critiquées après que des dizaines de milliers d’enfants ont souffert d’une intoxication alimentaire l’année dernière.

Cela a également fait craindre un gaspillage des fonds à un moment où l’Indonésie dispose d’une marge budgétaire limitée.

Le projet souligne que l’automatisation basée sur l’IA a permis aux organisations d'"atteindre une efficacité remarquable tout en réduisant les coûts opérationnels".

L’IA sera également utilisée pour analyser les bilans de santé dans le cadre du programme indonésien de dépistage gratuit de la tuberculose.

Ce règlement s’appuie sur un livre blanc publié l’année dernière. On ignore encore quand Prabowo signera ce nouveau règlement. Son cabinet n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le projet réitère le projet de "fonds souverain dédié à l’IA", qui serait principalement géré par le nouveau fonds souverain du pays, Danantara Indonesia . Il propose également d’accorder des incitations fiscales aux chercheurs en IA et de recruter des talents pour pallier les pénuries de main-d’œuvre.

L’IA pourrait faire progresser le produit intérieur brut de l’Indonésie de 12 %, soit 366 milliards de dollars, d’ici 2030, selon le projet de règlement.

Ce plan d’adoption de l’IA s’accompagne d’un projet de règlement stipulant que les organismes publics doivent également signaler les risques liés à l’IA, notamment l’utilisation abusive de la biométrie, les violations de la propriété intellectuelle et les "deepfakes".