EXCLUSIF-L'administration Trump va soutenir des projets miniers américains à hauteur de 500 millions de dollars sous forme de subventions

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* Lilac Solutions, Jervois et Nth Cycle reçoivent chacune 100 millions de dollars, selon un document consulté par Reuters

* Ces subventions soutiennent sept entreprises qui développent des projets dans les domaines du traitement des minerais, du recyclage et des matériaux pour batteries

* Le ministère de l’Énergie affirme que les projets sélectionnés offrent le meilleur retour sur investissement dans les domaines essentiels de l’écosystème des batteries

par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

Le ministère américain de l'Énergie accorde 500 millions de dollars de subventions à sept entreprises qui développent des projets nationaux liés au lithium, au cobalt et à d'autres minéraux et batteries. Il s'agit de la dernière initiative en date d'une série d'investissements visant à renforcer l'industrie minière et de traitement américaine, selon un document consulté par Reuters.

Ce financement intervient quelques semaines après que le président Donald Trump a défini l’objectif de faire des États-Unis la « superpuissance minérale du monde » et de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, leader du marché. L’administration a eu recours à des prêts, des subventions, des investissements publics et d’autres outils pour encourager de nouveaux projets d’exploitation minière et de traitement, tout en cherchant à mettre en place une chaîne d’approvisionnement nationale plus sûre pour les minéraux jugés essentiels à l’économie et à la sécurité nationale. La guerre avec l’Iran a renforcé l’urgence de cet effort, soulignant la pression qu’un conflit majeur peut exercer sur les stocks d’armes américains et sur la base industrielle nécessaire à leur réapprovisionnement. Le ministère de l’Énergie a reçu des centaines de candidatures pour ce troisième cycle de financement dans le cadre de ses programmes de traitement des matériaux pour batteries et de fabrication de batteries. Les projets retenus « étaient les plus prometteurs et offraient le meilleur retour sur investissement pour les Américains dans les domaines les plus critiques de l’écosystème des batteries », a déclaré Audrey Robertson, secrétaire adjointe du ministère. Lilac Solutions recevra 100 millions de dollars pour une installation de traitement par extraction directe du lithium située au bord du Grand Lac Salé, dans l’Utah. L’entreprise, soutenue par BMW BMWG.DE , prévoit d’ouvrir l’installation d’ici 2028 et de produire 5.000 tonnes métriques de ce métal par an.

Mme Robertson a déclaré que les scientifiques du ministère de l’Énergie « sont fermement convaincus que (Lilac) constituera une source bénéfique de carbonate de lithium pour le pays ».

Le ministère de l'Énergie avait précédemment annoncé un financement pour des projets liés au lithium menés par Ioneer

INR.AX , Standard Lithium SLI.V et Lithium Americas LAC.TO . Jervois, qui contrôle un important gisement de cobalt dans l’Idaho, recevra également 100 millions de dollars pour construire la seule raffinerie du pays dédiée à ce métal, utilisé dans la fabrication de batteries, d’appareils électroniques et de toute une gamme d’armes. La société a été privatisée l’année dernière dans le cadre d’une faillite pré-arrangée provoquée par la faiblesse des prix du marché. Malgré cela, le cobalt est très demandé par divers secteurs et le financement du ministère de l’Énergie vise à renforcer l’offre nationale, a déclaré Mme Robertson, ajoutant que l’installation pourrait, à terme, traiter des nodules des grands fonds marins. Nth Cycle, une entreprise de recyclage de batteries soutenue par Trafigura , reçoit 100 millions de dollars pour la construction d'une installation destinée à traiter les déchets métalliques de batteries, appelés « black mass ».

Au début du mois, l’administration Trump a bloqué les exportations de « black mass » , qui regorgent de minéraux recyclables. Mme Robertson a précisé que ce financement n’était pas lié à cette interdiction d’exportation, mais a ajouté que « les États-Unis doivent mettre en place, et mettront en place, l’écosystème nécessaire pour recycler et traiter intégralement les batteries et le “black mass” ici même, sur leur territoire ».

Le ministère de l’Énergie accorde également 50 millions de dollars à chacune des entreprises suivantes: Princeton NuEnergy, qui retraite les composants cathodiques des batteries; Arcanum Ventures, qui produit des produits chimiques destinés aux électrolytes de batteries; et Coreshell Technologies, qui développe des anodes de batteries à base de silicium, plutôt que de graphite, la norme industrielle de longue date.