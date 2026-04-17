EXCLUSIF-Gerresheimer rejette l'offre de rachat de l'entreprise américaine d'emballage Silgan, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute réaction de l'action Gerresheimer, étiquette EXCLUSIF)

Le fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer GXIG.DE a rejeté une offre de rachat de son rival américain Silgan SLGN.N , ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la situation.

Il n'y a plus de discussions entre les deux sociétés, selon les sources.

Les actions de Gerresheimer ont baissé de 5,4 % à l'annonce de la nouvelle, avant de limiter les pertes et de passer légèrement en territoire positif.

Une source a déclaré que Gerresheimer souhaitait pour l'instant se concentrer sur la résolution de ses problèmes comptables et sur la vente de sa filiale américaine Centor.

Reuters a rapporté en mars que Silgan avait manifesté son intérêt pour la reprise de Gerresheimer avec une offre non contraignante de 41 euros (48,31 $) par action, soit plus du double du prix actuel de l'action.

Un porte-parole de Gerresheimer a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs du marché. Silgan n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8488 euro)