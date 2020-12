Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Des courriers électroniques du Trésor américain auraient été piratés Reuters • 13/12/2020 à 21:18









WASHINGTON, 13 décembre (Reuters) - Des pirates informatiques au service d'une puissance étrangère ont eu accès à des courriers électroniques internes du département américain du Trésor et de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information du département du Commerce (NTIA), a-t-on appris de sources proches de l'affaire. Les services de renseignement américains craignent en outre qu'ils aient pénétré dans les systèmes informatiques d'autres organismes gouvernementaux, selon trois de ces sources. D'après l'une d'elles, leurs actes ont été jugés suffisamment graves pour justifier la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, qui s'est déroulée samedi à la Maison blanche. "Le gouvernement des Etats-Unis est au courant de ces informations et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour identifier et remédier à tout problème éventuel lié à cette situation", a déclaré John Ullyot, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les hackers, qui utilisent des méthodes très "sophistiquées" ont eu accès à la plate-forme Microsoft Office 365 de la NTIA pendant plusieurs mois, a-t-on précisé de mêmes sources. "C'est un Etat-nation. Nous ne savons pas encore lequel", a déclaré un autre responsable ayant requis l'anonymat. On ignore encore l'ampleur du préjudice. Plusieurs agences fédérales dont le FBI participent à l'enquête. (Christopher Bing, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.