EXCLUSIF-Capital One déclare aux autorités de régulation que l'opération Discover renforcera la concurrence et la stabilité, selon certaines sources

(Plus d'informations sur la réflexion de Capital One au paragraphe 16; ajout d'une citation d'un fonctionnaire du ministère de la justice au dernier paragraphe; ajout du refus de la Fed de commenter, et du commentaire de l'OCC au paragraphe 11;) par Michelle Price

La fusion de Capital One

COF.N avec Discover Financial DFS.N , pour un montant de 35,3 milliards de dollars, stimulera la concurrence et sera bénéfique pour la stabilité financière, a déclaré la banque dans sa demande réglementaire déposée cette nuit, selon des personnes familières avec le dossier.

La banque a également affirmé que l'opération ne nuirait pas à la concurrence dans le domaine des cartes de crédit, car l'entité combinée représentera environ 13 % du volume des achats par carte de crédit, ce qui, selon elle, constitue la meilleure mesure de la part de marché des cartes de crédit, ont déclaré les personnes concernées.

L'accord dévoilé le mois dernier créera le plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de soldes et la sixième banque en termes d'actifs. Capital One contrôlera également le réseau de paiement par carte de crédit de Discover, qui est le quatrième opérateur de réseau de paiement après Visa

V.N , Mastercard MA.N et American Express AXP.N .

La possibilité que la fusion crée un concurrent viable à Visa et Mastercard, dont la domination sur les paiements par carte a été critiquée par les législateurs, est le principal argument de Capital One en faveur de l'opération, ont déclaré ces personnes. Le réseau de Discover a cédé des parts de marché au cours de la dernière décennie et Capital One, en tant que banque beaucoup plus grande, peut fournir l'échelle et le volume supplémentaires dont Discover a besoin pour être compétitif, a déclaré la banque dans son dossier.

Elle a également fait valoir que l'opération serait bénéfique pour la stabilité financière en garantissant que Discover soit reprise par une banque sûre qui investira dans la gestion des risques, selon les personnes interrogées. Le cours de l'action et les bénéfices de la société de cartes de crédit ont été mis à mal par des manquements en matière de conformité et une baisse de la qualité du crédit.

Visa, Mastercard et Discover n'ont pas fait de commentaires.

En dévoilant l'opération, Capital One a déclaré qu'elle développerait le réseau de Discover, ce qui, selon certains experts concurrence (), constituerait son principal argument de vente. Mais les arguments avancés par la banque dans son dossier adressé à l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et à la Réserve fédérale, qui examineront la fusion avec l'aide du ministère de la justice, n'ont pas été publiés.

Ils seront examinés de près par les investisseurs et susciteront probablement la réprobation des défenseurs de la législation concurrence et des législateurs démocrates qui ont demandé aux autorités de régulation de bloquer l'opération, arguant qu'elle entraînerait une augmentation des coûts pour les consommateurs et qu'elle menacerait la stabilité financière.

L'accord intervient alors que les autorités de régulation renforcent leur contrôle des fusions bancaires sous l'administration du président démocrate Joe Biden. Le débat sur les risques et les avantages des fusions bancaires s'est intensifié après que JPMorgan JP.M et New York Community Bank NYCB.N ont été autorisées à racheter des actifs bancaires en faillite l'année dernière.

"Il s'agit d'un test clé du cadre fédéral d'examen des fusions", a déclaré Jesse Van Tol, directeur général de la National Community Reinvestment Coalition, un groupe de défense des prêts communautaires qui s'oppose à l'opération sur .

Un porte-parole de l'OCC a confirmé avoir reçu la demande. La Fed s'est refusée à tout commentaire.

EXAMEN MINUTIEUX DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

Alors que le ministère de la justice se concentrait traditionnellement sur les déposants et les succursales lorsqu'il évaluait l'impact des fusions bancaires sur la concurrence, l'agence a déclaré l'année dernière qu'elle examinerait un éventail plus large de questions .

Elle pourrait examiner l'opération dans le cadre des nouvelles lignes directrices de 2023 qui adoptent une position plus stricte à l'égard des opérations sur les marchés très concentrés, a déclaré le groupe de réflexion American Economic Liberties Project dans une analyse publiée jeudi.

Shahid Naeem, analyste politique principal de l'AELP qui a rédigé le rapport, a déclaré que le ministère de la justice avait vu d'un mauvais œil le type d'"intégrations verticales" que Capital One proposait dans le cadre de son rachat du réseau de Discover lorsqu'il examinait les transactions dans le secteur technologique.

Un tribunal a également rejeté les arguments similaires de "fusion-concurrence" que JetBlue JBLU.O a avancés pour défendre son rachat de Spirit Airlines SAVE.N , a-t-il ajouté. "Il semble très peu probable que ces arguments tiennent la route", a déclaré M. Naeem. "Il ne s'agit pas de peser le pour et le contre, mais de savoir si un accord réduira la concurrence sur un marché

Capital One, cependant, estime que ces affaires ne sont pas pertinentes parce que le secteur bancaire est unique et que les fusions dans ce secteur sont soumises à une série de considérations différentes, selon les personnes interrogées.

L'AELP est un groupe antimonopole qui s'oppose à la fusion. Sa fondatrice, Sarah Miller, est devenue l'année dernière chef de cabinet de la Federal Trade Commission, un autre organisme de surveillance de la concurrence.

"Cette analyse de l'AELP est une excellente fenêtre sur la façon dont des personnes comme Jonathan Kanter et d'autres fonctionnaires de l'administration Biden pourraient aborder cet accord", a déclaré Jeremy Kress, professeur à l'université du Michigan, en faisant référence au principal avocat concurrence du ministère de la Justice.

Bien que les régulateurs bancaires dirigent l'examen de Capital One, il est peu probable qu'ils ignorent les objections du ministère de la justice, en particulier dans un contexte de pression politique en faveur d'une plus grande sévérité, ont déclaré des avocats.

En janvier, l'OCC a proposé de nouvelles règles en matière de fusions , tandis que la Federal Deposit Insurance Corporation a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'examiner de plus près les grandes transactions .

Le ministère de la justice n'a pas répondu à une demande de commentaire. S'exprimantlors d'un événement jeudi, M. Kanter a déclaré que les besoins des clients des banques étaient diversifiés et que, lors de l'examen des fusions bancaires, "nous ne rendrions pas service au public si nous limitions simplement notre analyse à une approche par chiffres"