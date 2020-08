Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-ByteDance propose de céder TikTok US pour avoir le feu vert de Washington-Sces Reuters • 01/08/2020 à 19:06









(Actualisé avec réaction de TikTok) par Echo Wang et Alexandra Alper NEW YORK/WASHINGTON, 1er août (Reuters) - Le chinois ByteDance a accepté de céder complètement les activités américaines de TikTok pour tenter de sauver un accord avec la Maison blanche, ont dit à Reuters samedi deux sources proches du dossier, le président américain Donald Trump ayant déclaré la veille avoir décidé d'interdire cette application vidéo très populaire. ByteDance cherchait jusqu'ici à conserver une participation minoritaire dans l'activité américaine de TikTok, ce que la Maison blanche a refusé. Selon le nouveau projet d'accord, ByteDance sortirait complètement du capital et Microsoft Corp MSFT.O reprendrait TikTok aux Etats-Unis, ont dit les sources. Certains investisseurs de ByteDance sont basés sur le sol américain et pourraient se voir offrir l'opportunité de prendre des participations minoritaires dans l'activité, ont ajouté les sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche, de ByteDance à Pékin ou de Microsoft. "Nous sommes ici dans la durée. Continuez à faire entendre votre voix et défendons TikTok", a déclaré la directrice générale américaine de TikTok, Vanessa Pappas, dans une vidéo publiée samedi sur l'application. Selon les sources, la nouvelle proposition de ByteDance prévoit aussi que Microsoft soit en charge de la protection de toutes les données d'utilisateurs aux Etats-Unis. Elle autorise aussi une autre entreprise américaine, autre que Microsoft, à reprendre TikTok aux Etats-Unis. (Echo Wang, Gilles Guillaume pour la version française)

