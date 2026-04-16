EXCLUSIF-Boeing embauche plus de 100 ouvriers d'usine par semaine pour augmenter sa production et remplacer les retraités

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* Boeing emploie plus de 34 000 ouvriers d'usine dans le nord-ouest du Pacifique, selon un responsable syndical

* Le constructeur d'avions affirme qu'il existe un fort intérêt pour les emplois liés à l'augmentation de la production

* Honeywell Aerospace prévoit de créer 1 200 postes cette année, selon un dirigeant

(Ajout d'un label exclusif et d'une expansion du développement de satellites Boeing au paragraphe 8) par Allison Lampert et Dan Catchpole

Boeing BA.N embauche entre 100 et 140 ouvriers d'usine par semaine, le rythme le plus élevé depuis 2024, alors que le constructeur d'avions américain remplace les retraités et augmente le personnel pour soutenir des taux de production plus élevés et de nouveaux modèles, a déclaré un dirigeant syndical. Les travailleurs syndiqués de l'usine Boeing dans le nord-ouest du Pacifique sont maintenant plus de 34 000 et "se dirigent vers le haut", a déclaré Jon Holden à Reuters lors de sa première interview en tant que vice-président spécialisé dans la formation et l'apprentissage à l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM). "Nous constatons un vif intérêt alors que nous embauchons à Puget Sound et dans l'ensemble de l'entreprise pour soutenir nos augmentations de taux de production", a déclaré un porte-parole de Boeing dans un courriel adressé à Reuters. L'IAM représentait environ 33 000 travailleurs de Boeing dans la région en 2024, lorsque Holden dirigeait ce syndicat local pendant une grève de sept semaines pour obtenir un nouveau contrat. Boeing a besoin de recruter du personnel pour une quatrième ligne de production dans la région de Seattle, connue sous le nom de ligne nord, pour le 737 MAX, un avion à fuselage étroit qui se vend très bien, a déclaré M. Holden, ajoutant qu'il a également besoin de soutenir la production du 777X, un avion à fuselage large qui attend toujours sa certification, et de remplacer les retraités. "Il ne s'agit donc pas seulement de ceux qui travaillent sur la ligne nord", a-t-il ajouté.

M. Holden a pris ses fonctions ce mois-ci en tant que vice-président du syndicat chargé de la formation et de l'apprentissage. "Il s'agira, vous le savez, de ceux qui doivent apporter des pièces, de la logistique et du stockage. Il s'agira de l'outillage, du transport"

Jeudi, Boeing a également déclaré qu'il travaillait à l'expansion de la capacité de production de satellites et au lancement d'une nouvelle plate-forme satellitaire. Boeing vise 26 livraisons de satellites en 2026, contre quatre en 2025.

Dans l'État de Washington, le nombre d'emplois dans l'industrie aérospatiale a chuté à environ 79 000 en août dernier, avant de remonter progressivement à 81 800 en février, selon le département de la sécurité de l'emploi de l'État. Les entreprises aérospatiales embauchent pour répondre à la demande des compagnies aériennes, qui souhaitent des jets plus économes en carburant, au boom de l'espace et à l'augmentation des dépenses de défense en raison des tensions géopolitiques dans le monde et des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

Karen Arlak, directrice des ressources humaines chez Honeywell Aerospace HON.O , a déclaré que le fournisseur américain prévoyait d'ajouter plus de 1 200 postes cette année dans des domaines tels que l'ingénierie et la fabrication, en raison de la croissance du marché secondaire commercial et des secteurs de la défense et de l'espace. L'industrie aérospatiale est confrontée à une pénurie de travailleurs qualifiés depuis la fin de la pandémie de COVID-19 et la reprise des activités. Selon Crystal Maguire, directrice exécutive de l'Aviation Technician Education Council, seuls 75 % des mécaniciens agréés par la Federal Aviation Administration sortent d'écoles spécialisées, ce qui entraîne une demande de programmes d'apprentissage et de travailleurs provenant d'autres secteurs. Un programme d'apprentissage de Boeing qui forme à des compétences spécialisées telles que la réparation de matériaux composites se développe au-delà des 125 apprentis prévus dans un contrat conclu avec l'entreprise en 2024, a indiqué M. Holden. La demande actuelle de Boeing pour des ouvriers d'usine reste inférieure à l'embauche agressive de la société en 2023 et 2024, lorsqu'elle avait besoin d'ajouter des ouvriers suite à la pandémie et à l'immobilisation du 737 MAX après deux accidents mortels.

"Il s'agit davantage, je pense, d'une progression soutenue qui me rassure, tant que l'économie continue à aller bien et que les compagnies aériennes maintiennent leurs commandes", a déclaré M. Holden.