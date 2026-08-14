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EXCLUSIF-Apple prépare avec l'aide d'Alibaba un modèle d'IA pour le marché chinois-sources
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 06:40
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Apple AAPL.O a formé un vaste modèle de langage spécifiquement pour le marché chinois, a-t-on appris de trois personnes au fait de la question, une démarche qui tranche avec la stratégie habituelle de la firme à la pomme de s'appuyer sur les modèles d'entreprises tierces pour ses fonctionnalités d'IA en Chine.

Ce modèle d'intelligence artificielle a été développé et formé avec le soutien du géant chinois Alibaba Group 9988.HK , ont ajouté les sources.

Jusqu'alors, Apple s'était tourné vers les modèles de partenaires locaux pour intégrer l’IA générative à ses iPhone et à ses autres appareils vendus en Chine, où ne sont pas disponibles les modèles américains tels que Claude d'Anthropic et ChatGPT d'OpenAI - qu'Apple utilise conjointement avec sa propre technologie pour ses produits aux Etats-Unis.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Apple et d'Alibaba.

Selon les sources, Apple Intelligence, la suite d'outils d'IA du groupe technologique américain, devrait être lancée en Chine dans les mois à venir, après une mise à jour de son système d'exploitation.

Disposer de son propre modèle adapté en Chine permettrait à Apple d'exercer un plus grand contrôle sur l'expérience IA dans ce qui constitue le marché le plus concurrentiel pour le groupe hors des Etats-Unis. La firme américaine a perdu du terrain face à des rivaux locaux comme Huawei, qui a pris une longueur d'avance en mettant en vente des smartphones équipés de l'IA.

Une telle démarche ferait d'Apple la première entreprise étrangère autorisée par Pékin à proposer son propre modèle d'IA en Chine, marquant une collaboration rare entre des groupes technologiques américains et chinois, alors que les différends commerciaux et diplomatiques ne cessent de croître entre Washington et Pékin à propos de l'IA.

Apple a dû s'atteler à un long processus réglementaire, qui s'est achevé en juillet, quand le régulateur chinois du numérique a enregistré le service d'IA générative de la firme américaine, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée d’Apple Intelligence sur les iPhone chinois pour la première fois.

Le partenariat entre Apple et Alibaba a été confirmé pour la première fois en février 2025, lorsque le président d'Alibaba, Joe Tsai, s'exprimant lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, a déclaré qu'Apple utiliserait l'IA de la société chinoise pour équiper ses téléphones en Chine.

La Chine reste un marché crucial pour Apple car elle représente une part importante de son chiffre d'affaires.

L'absence de fonctionnalités d'IA sur les iPhone vendus en Chine avait été citée comme un facteur pesant sur les ventes d'Apple, les consommateurs se tournant vers des marques nationales proposant des assistants IA intégrés.

(Rédaction de Reuters)

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