Exclusif: Amazon prépare son retour sur le marché des smartphones, selon des sources

Jeff Bezos, PDG d'Amazon, présente le nouveau smartphone de son entreprise, le Fire Phone, à Seattle, Washington

par Greg Bensinger

Amazon veut faire son retour sur le marché de la téléphonie et développe un nouveau smartphone, ‌ont déclaré plusieurs sources à Reuters, plus de 10 ans après l'échec du lancement du premier modèle du géant technologique américain.

Ce projet est connu en interne sous le nom de "Transformer", selon quatre personnes au fait du dossier ayant requis ​l'anonymat car n'étant pas autorisées à s'exprimer sur le sujet.

Le calendrier du projet d'Amazon reste toutefois flou. Les sources ont averti qu'il pourrait être abandonné en cas de changement de stratégie ou pour des raisons financières.

Ce smartphone est envisagé comme un appareil mobile personnalisable, capable d'intégrer des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) et à Alexa, l'assistant vocal développé par le groupe, ont déclaré les sources, tout en facilitant l'utilisation des autres services proposés par Amazon.

Amazon avait lancé ​en 2014 son premier smartphone dans l'espoir de rivaliser avec Apple et Samsung. Mais le "Fire Phone", supervisé directement par le fondateur Jeff Bezos, avait été abandonné au bout d'à peine plus d'un an, devenant l'un des échecs les plus retentissants d'Amazon.

Jeff Bezos avait imaginé un smartphone axé sur le shopping et capable ​de rivaliser avec Apple en offrant des avantages en matière de livraison et des remises via l’abonnement Prime.

Ce projet ⁠en cours constitue le dernier chapitre d’un effort de plusieurs années visant à concrétiser la vision de longue date de Jeff Bezos : un assistant informatique omniprésent et à commande vocale, semblable à l’ordinateur à ‌commande vocale de la série de science-fiction "Star Trek".

Un porte-parole d'Amazon a refusé de commenter cette information.

Reuters n'a pas pu déterminer certains détails, tels que le prix prévu, les revenus qu'Amazon espère générer ou son engagement financier dans le projet.

Les fonctionnalités de personnalisation du nouveau téléphone rendraient plus faciles que jamais les achats sur Amazon.com, le visionnage de Prime Video, l'écoute de Prime ​Music ou la commande de repas auprès de partenaires tels que Grubhub, ont déclaré ‌les sources.

L'un des axes principaux du projet "Transformer" repose sur l'intégration de capacités d'intelligence artificielle dans l'appareil, ont déclaré les sources. Cela pourrait rendre obsolètes les plateformes ⁠de téléchargement d'applications traditionnelles.

Alexa, l'assistant vocal développé par Amazon, serait probablement une fonctionnalité centrale, mais pas nécessairement le système d'exploitation principal du téléphone, ont déclaré les sources.

Alexa, qui a fait l'objet d'une refonte axée sur l'IA pendant plusieurs années avant son nouveau lancement en 2025, est considéré en interne comme essentiel pour l'avenir d'Amazon dans le domaine des services aux consommateurs. Selon ces sources, ce téléphone constitue une nouvelle tentative du groupe pour accélérer l'utilisation de l'IA par les ⁠clients, que ce soit sur l'appareil lui-même ou ‌via Alexa.

L'ÉCHEC DE 2014, PAS UNE FATALITÉ ?

Lors de son entrée sur le marché des smartphones en 2014, Amazon proposait des fonctionnalités telles qu’un outil d’achat basé sur l’appareil photo qui ⁠reconnaissait les produits, les trouvait en vente sur Amazon.com et les ajoutait au panier en ligne des clients.

Le système d'exploitation propriétaire du Fire Phone, Fire OS, ne disposait pas des applications populaires disponibles dans les plateformes de téléchargement d'applications ‌Android et iOS, et comportait un système d'écran à caméras multiples complexe pour l'affichage d'images 3D qui consommait tellement d'énergie que l'appareil surchauffait souvent.

Amazon a proposé le Fire Phone avec un an d’Amazon ⁠Prime gratuit, mais les ventes sont néanmoins restées faibles. Amazon a baissé le prix de 649 dollars à 159 dollars, avant d'abandonner finalement le téléphone au ⁠bout de 14 mois, enregistrant 170 millions de dollars (146,86 millions ‌d'euros) de perte sur les invendus.

Colin Sebastian, analyste chez la société financière R.W. Baird, a déclaré que le fait qu'Amazon ait déjà échoué avec un smartphone ne rendait pas impossible une nouvelle tentative, mais a averti que cela ​serait difficile.

"Amazon devra donner aux consommateurs une raison convaincante de changer de téléphone, et les gens sont très attachés aux plateformes ‌de téléchargement d'applications existantes", a-t-il déclaré.

De plus, les livraisons de smartphones devraient connaître leur plus forte baisse jamais enregistrée en 2026, avec une chute prévue de 13%, selon International Data Corporation, alors que la flambée des prix des puces mémoire fait grimper le coût des ​appareils.

SMARTPHONE OU "DUMBPHONE"

Le projet est mené par un groupe créé il y a un an au sein de la division des Appareils et services d’Amazon, baptisé ZeroOne, dont la mission est de créer des gadgets "révolutionnaires", ont indiqué les sources.

ZeroOne est dirigé par J Allard, un ancien cadre de Microsoft ayant participé au développement d’appareils tels que le lecteur de musique Zune et la console de jeux Xbox.

Trois personnes ayant travaillé sur le projet Transformer ont déclaré que ⁠le téléphone était toujours en cours de développement. L'entreprise a étudié à la fois un smartphone traditionnel et un "dumbphone" aux fonctionnalités plus limitées, susceptible de contribuer à lutter contre l'addiction aux écrans. Amazon n'a pas encore cherché de partenaires opérateurs mobiles pour cet appareil, ont indiqué ces personnes.

L'une des sources d'inspiration pour ce nouveau téléphone est le Light Phone, ont déclaré deux de ces personnes. Il s'agit d'un smartphone minimaliste à 700 dollars équipé d'un appareil photo, d'une carte et d'un calendrier, mais de peu d'autres fonctionnalités, comme une plateforme de téléchargement d'applications ou un navigateur internet.

Un "dumbphone" pourrait également aider Amazon à le commercialiser comme un deuxième appareil potentiel, destiné à accompagner les iPhones et les Samsung Galaxy que les clients ont déjà dans leurs poches, ont déclaré ces personnes.

Selon Counterpoint Research, ces appareils, à l’instar du Light Phone et des téléphones à clapet, représentaient 15% des ventes mondiales de téléphones en 2025.

(Rédigé par Greg ​Bensinger à San Francisco ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)