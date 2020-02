Excellents résultats observés pour les nouveaux kits i-Tracker® de la gamme TRACKER et présentés lors du congrès ECCO

TRACKER, gamme complète sur le marché permettant aujourd'hui de monitorer l'ensemble des patients traités à l'Infliximab



Croissy-Beaubourg, le 13 février 2020, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce les résultats concluants de ses nouveaux tests i-Tracker Infliximab et i-Tracker Anti-Infliximab et la présentation de ceux-ci à l'occasion de sa présence au congrès européen annuel ECCO (Européen Crohn's and Colitis Organisation) dédié aux MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) qui se tient à Vienne (Autriche) du 12 au 15 février 2020.



