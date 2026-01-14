 Aller au contenu principal
Excédent commercial record de la Chine en 2025 malgré les droits de douane US
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 05:03

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

par Xiuhao Chen et Joe Cash

La Chine a fait état mercredi d'un excédent commercial record de plus de 1.000 milliards de dollars l'an dernier, alors que les industriels se préparent à continuer de subir les mesures de l'administration du président américain Donald Trump destinées à ralentir la deuxième économie mondiale en poussant les commandes des entreprises américaines vers d'autres marchés.

Dans un contexte de regain des tensions commerciales entre Washington et Pékin dans le sillage du retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2025, les firmes chinoises oeuvrent à diversifier leurs clients, en se tournant vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine, pour compenser les répercussions des droits de douane américains.

Si les décideurs politiques chinois comptent sur les exportations pour contrer la faiblesse de la demande intérieure et la crise prolongée du secteur immobilier, l'excédent commercial record communiqué mercredi est à même d'alimenter les préoccupations à propos des pratiques commerciales et de la surproduction chinoises, ainsi qu'à l'égard de la surdépendance de nombre d'économies envers des produits chinois clé.

D'après les données des douanes chinoises, l'excédent commercial de la Chine est ressorti sur l'ensemble de l'année écoulée à 1.189 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit intérieur brut (PIB) de l'Arabie saoudite, qui figure parmi les vingt premières économies mondiales.

Les exportations ont progressé en décembre de 6,6% sur un an, alors que le consensus ressortait à +3,0%, après une hausse de 5,9% le mois précédent.

Pour leur part, les importations ont augmenté le mois dernier de 5,7% sur un an, après une hausse de 1,9% en novembre, tandis que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,9%.

Les exportations mensuelles de la Chine ont dépassé le seuil des 100 milliards de dollars à sept reprises l'an dernier, en partie soutenues par un affaiblissement du yuan, contre une seule fois en 2024. Cela suggère que la politique de droits de douane adoptée par Donald Trump n'a pas tant pesé sur les échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde.

Des économistes s'attendent à ce que la Chine continue d'engranger cette année des parts de marché à l'échelle mondiale, aidée par une demande solide pour les semiconducteurs bon marché et par l'ouverture d'usines à l'étranger permettant aux industriels chinois d'exporter vers les Etats-Unis et l'Union européenne avec des taxes douanières moindres.

Parmi les étendards des ambitions industrielles mondiales de Pékin, le secteur automobile chinois a vu ses exportations totales de véhicules grimper de 19,4% à 5,79 millions d'unités en 2025. Les livraisons de véhicules électriques uniquement ont bondi de 48,8%. Il est vraisemblable que la Chine demeure ainsi le principal exportateur automobile mondial pour une troisième année consécutive, après avoir détrôné le Japon en 2023.

Reste que Pékin semble reconnaître la nécessité de contrôler ses volumes d'exportation pour préserver une dynamique positive. Les décideurs chinois ont publiquement noté des déséquilibres dans l'économie et évoqué les problèmes d'image générés par la démesure des exportations chinoises.

Selon des propos rapportés la semaine dernière par la télévision nationale, le Premier ministre Li Qiang a appelé à renforcer les importations et à "promouvoir un développement équilibré" des importations et des exportations.

(Xiuhao Chen et Joe Cash; version française Jean Terzian)

