Exane AM élargit l’accès à sa gestion active via des ETF

(AOF) - Exane Asset Management annonce le lancement de parts ETF actif au sein de deux de ses fonds phares, Exane Equity Select Europe et Exane Equity Select Focus Euro. Ces nouvelles parts donnent accès aux stratégies actions du groupe via un format ETF, alliant transparence quotidienne, liquidité intraday et facilité d'accès. Les investisseurs peuvent ainsi tirer parti du processus d'investissement propriétaire d'Exane AM, fondé sur l'expertise de ses gérants sectoriels.

Cette initiative vise à rapprocher la gestion active d'un véhicule traditionnellement associé à la gestion passive, en proposant une offre innovante sur le marché.

"Nous nous réjouissons d'élargir l'accès à l'ADN d'Exane AM — une gestion active de conviction — via un format en phase avec les attentes des investisseurs. Le lancement de ces parts ETF actif marque une nouvelle étape pour rendre notre expertise en actions européennes plus accessible", souligne Pierre Séquier, directeur général d'Exane AM.

Lancés en 2011 et 2019, les deux fonds totalisent aujourd'hui plus d'un milliard d'euros d'encours. Ils reposent sur une sélection rigoureuse d'entreprises, menée secteur par secteur, avec pour objectif de capter la performance des sociétés tout en maîtrisant les écarts de risque par rapport à leur indice de référence.