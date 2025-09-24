Exail Technologies : succès du placement obligataire

(AOF) - Exail Technologies a annoncé le succès de son offre d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes pour un montant nominal de 300 millions d’euros. Le produit net de l'Offre sera utilisé pour renforcer les capitaux propres de la société afin d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022. Des discussions pour ce refinancement pourraient commencer en 2025, avec pour objectif une finalisation avant fin 2026.

À l'issue de l'opération, et en l'absence immédiate de refinancement et de liquidités d'ICG, le produit de l'Offre viendra réduire le ratio d'endettement de la Société. Le ratio d'endettement était de 1,26x au 30 juin 2025.

