Exail Technologies recule après le lancement d'obligations convertibles
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 16:00
A 15h45, l'action de l'ex-Groupe Gorgé recule de quasiment 3%, sous-performant nettement un marché parisien également baissier (-0,3%).
Le groupe de défense de haute technologie, qui fabrique notamment des drones maritimes, explique que le produit de la transaction, qui se monte à 300 millions d'euros, va lui permettre d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022, et dont le montant avait été en partie assuré par le fond d'investissement ICG.
Le produit de l'offre doit également lui permettre de réduire son ratio d'endettement, qui atteignait de 1,26x au 30 juin dernier.
Les analystes suivant la valeur se montrent cependant beaucoup moins favorables concernant l'impact de l'émission.
'Si le refinancement du financement ICG était inéluctable et nécessaire au regard de son coût élevé et si la dilution sera limitée par le parcours boursier impressionnant depuis le début d'année (+445%), il n'en demeure pas moins que cette émission d'Odirnanes s'avérera significativement dilutive', soulignent les équipes d'AllInvest Securities.
Selon les calculs d'Exail, l'émission de 3000 obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros serait à l'origine d'une dilution maximale potentielle représenterait environ 16,2% du capital actuel.
Chez TP ICAP Midcap, on évoque tout simplement une opportunité 'manquée'.
'En optant pour l'émission d'une obligation convertible (...), le groupe a manqué selon nous, l'occasion de simplifier son passif et sa structure', estime la société de Bourse, qui dégrade en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'conserver'.
Valeurs associées
|92,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,64%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les propos prudents du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des taux, et avant la publication de nouvelles données sur ... Lire la suite
-
La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles. ... Lire la suite
-
Le géant belge de la chimie Syensqo, qui avait décidé en 2024 de cesser de produire de la vanilline (arôme de vanille) synthétique à Saint-Fons dans le Rhône, va relancer cette production "d'ici fin 2025" mais entend toujours céder la branche dont elle dépend, ... Lire la suite
-
Le géant européen de l'automobile Stellantis a confirmé mercredi à l'AFP la mise à l'arrêt temporaire de plusieurs de ses usines européennes, dont celle d'Eisenach, en Allemagne, dans un contexte de marché européen morose. A Eisenach (est), où est produit le SUV ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer