Exail Technologies: propulsé par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Exail Technologies grimpe de près de 12% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion'surperformance'avec un objectif de cours porté de 80 à 120 euros, après une visite sur son nouveau site à Ostende (Belgique).



'La lutte anti-mines représente actuellement environ 40% du CA, et, selon nos estimations révisées en hausse, plus de 60% dans trois ans', pointe l'analyste, à la suite de la visite de ce site dédié à l'assemblage de drones sous-marins pour la lutte anti-mines.



'Le parcours boursier d'Exail est remarquable depuis le début de l'année (+400%) grâce à son exposition défense mais le momentum self-help lié à lutte anti-mines (appels d'offres en cours pour la plupart) offre un potentiel encore', juge-t-il enfin.



Par ailleurs, la société a remporté une commande pour cinq drones de surface autonomes DriX dans la version 8 mètres auprès d'une marine européenne, et un contrat portant sur la fourniture de 30 systèmes de référence d'attitude et de cap (AHRS) au Brésil.







Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 99,0000 EUR Euronext Paris +13,40%