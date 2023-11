Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exail Technologies: nouvelles commandes pour l'Astrix-NS information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce que trois nouveaux clients américains ont passé des commandes pour sa centrale de navigation dédiée aux applications spatiales, l'Astrix-NS, notamment afin d'équiper des satellites d'observation de la terre.



Par ailleurs, le groupe a reçu une commande d'un acteur français pour poursuivre les développements et qualifications de ce produit. Au total, ces commandes représentent près de deux millions d'euros et seront livrées en 2024.



La commercialisation de ce gyroscope à fibre optique a démarré en 2023. Ces nouvelles commandes permettent de dépasser les attentes pour ce produit, qui pourrait générer près de 10 millions d'euros de commandes cette année.





Valeurs associées EXAIL TECH Euronext Paris +1.33%