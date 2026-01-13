Exail Technologies lance une émission complémentaire d'ODIRNANE
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 07:25
Le prix d'émission de ces titres sera annoncé au plus tard ce 13 janvier et le règlement-livraison des obligations nouvelles ainsi que leur admission aux négociations sur Euronext Access devraient avoir lieu le 20 janvier.
Les ODIRNANE seront émises selon les mêmes modalités (à l'exception de la date et du prix d'émission) que celles d'un montant de 300 MEUR, émises par Exail le 1er octobre 2025, et bénéficieront également du label "European Defence Bond" d'Euronext.
Le produit net de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de la société de hautes technologies pour la robotique autonome et la navigation, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.
Valeurs associées
|112,000 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
A lire aussi
-
Le trafic devrait être quasi normal mardi à la SNCF, malgré l'appel à la grève national lancé par deux syndicats le jour où doivent aboutir les négociations annuelles sur les salaires au sein du groupe ferroviaire national. "Dans le cadre du mouvement social national ... Lire la suite
-
Faute d'accord trouvé en fin d'année, le projet de budget de l'Etat revient mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sans majorité en vue et avec, en toile de fond, un recours au 49.3 qui paraît de plus en plus difficile à éviter. Un moment décisif pour ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer