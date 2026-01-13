 Aller au contenu principal
Exail Technologies lance une émission complémentaire d'ODIRNANE
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 07:25

Exail Technologies annonce lancer une émission complémentaire d'ODIRNANE, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du DPS, pour un montant nominal de 150 millions d'euros, et jusqu'à 175 MEUR en cas d'exercice de l'option d'extension.

Le prix d'émission de ces titres sera annoncé au plus tard ce 13 janvier et le règlement-livraison des obligations nouvelles ainsi que leur admission aux négociations sur Euronext Access devraient avoir lieu le 20 janvier.

Les ODIRNANE seront émises selon les mêmes modalités (à l'exception de la date et du prix d'émission) que celles d'un montant de 300 MEUR, émises par Exail le 1er octobre 2025, et bénéficieront également du label "European Defence Bond" d'Euronext.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de la société de hautes technologies pour la robotique autonome et la navigation, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.

EXAIL TECHNOLOGIES
112,000 EUR Euronext Paris +1,27%
