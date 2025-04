Exail Technologies: hausse de 18% des revenus trimestriels information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Exail Technologies affiche des revenus en progression de 18% à 94 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, dont des hausses de 16% pour son segment navigation et robotique maritime, et de 21% pour son segment technologies avancées.



Le groupe a aussi engrangé des prises de commandes pour 487 millions d'euros sur la période, soit plus d'un an de revenus, portant son carnet de commandes à fin mars à plus de 1,1 milliard d'euros, dont plus de 75% dans le secteur de la défense.



Ce début d'année réussi permet à Exail Technologies de confirmer ses objectifs 2025 annoncés en début d'année, à savoir une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance supérieure de l'EBITDA courant.





