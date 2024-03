EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Visite du Ministre des armées chez Exail, leader des systèmes robotiques autonomes

Le Ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, s'est rendu hier sur le site Exail de Toulon, spécialisé dans la robotique autonome pour les applications navales. Le Délégué Général de l'Armement, M. Emmanuel Chiva et le Chef d'état-major de la Marine, l'amiral Nicolas Vaujour, étaient également présents. Les équipes d'Exail les remercient une nouvelle fois pour leur présence et pour l'opportunité d'avoir pu leur présenter les solutions développées par le groupe.

Le ministre a pu découvrir les capacités de lutte contre les mines sous-marines, comprenant plusieurs drones qui collaborent pour sécuriser une zone maritime. Exail est le seul acteur mondial disposant de la gamme complète de robots pour effectuer ce type de mission.

Afin de soutenir la stratégie française de maîtrise des fonds marins, Exail a également présenté ses solutions de drones grandes profondeurs, développées sur le site de Toulon depuis plus de 40 ans, et capables de plonger jusqu‘à 6 000 mètres.

Enfin, dans un contexte de renforcement et de modernisation des forces françaises, le ministre a souligné l'importance de la souveraineté industrielle et la capacité des acteurs du secteur à monter en cadence. Exail saura répondre à ces défis et sera fière de mettre une nouvelle fois ses capacités au service des marins français.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

