EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Très forte croissance du chiffre d'affaires et des prises de commandes: +17% au dernier trimestre, tirée par la défense

Communiqué de presse

Paris, 19 février 2025 à 18h

Exail Technologies a affiché une performance remarquable en 2024, tant en termes de commandes que de génération de revenus. Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique sur le plan commercial, avec 145 M€ de prises de commandes, portant le total annuel à 451 M€, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l'exercice précédent. 60% de ces commandes sont liées au secteur de la défense.

En parallèle de ce volume significatif de signatures de contrats, Exail a poursuivi les négociations sur plusieurs programmes de robotique. Le gain de l'un d'eux, représentant plusieurs centaines de millions d'euros, a été annoncé début 2025 et sera transformant pour le groupe.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17% au 4 ème trimestre, atteignant 122 M€, soutenu par les deux segments du groupe. Cette performance permet de réaliser une croissance annuelle de 16% en 2024, conforme à l'objectif fixé en début d'exercice d'une croissance des revenus à deux chiffres.

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2024 par segment

(en millions d'euros) T4

2024 T4

2023 Var.

% FY

2024 FY

2023 Var.

% Prise de commandes 145 124 +17% 451 324 +39% Chiffre d'affaires consolidé 122 104 +17% 373 323 +16% Segment Navigation & Robotique maritime 94 79 +20% 289 245 +18% Segment Technologies avancées 31 26 +22% 97 85 +15% Structure & éliminations intra-groupe -4 -1 - -13 -7 - Carnet de commandes à fin de période 708 630 +12% 708 630 +12%

L'année 2024 a également été marquée par le désendettement significatif de la société. Les efforts menés depuis plusieurs trimestres sur la négociation des termes de paiement des clients, la gestion de la trésorerie et la bonne tenue des jalons de livraisons produisent leurs effets : la dette nette ajustée [1] hors obligations ICG de la société s'établit aux alentours de 145 M€ à fin décembre 2024. Elle est en baisse d'environ 80 M€ par rapport à la dette estimée au jour de l'acquisition d'iXblue en septembre 2022 ( lien vers le communiqué dédié ).

Prise de commandes du 4 ème trimestre 2024 : 145 M€, en progression de +17%

En début d'exercice, Exail Technologies prévoyait un volume de prise de commandes conséquent pour 2024, soutenu par une orientation favorable de l'ensemble de ses marchés ainsi que par le bon positionnement de ses produits. Après une accélération significative au troisième trimestre (144 M€ de commandes, soit une augmentation de 139%), les équipes commerciales ont su maintenir la dynamique en enregistrant encore 145 M€ de commandes au dernier trimestre.

Des nouvelles commandes importantes en robotique maritime pour 75 M€

Le 4 ème trimestre a été marqué par plusieurs contrats importants pour le groupe, en termes de taille et d'importance stratégique. Ils concernent le domaine de la lutte contre les mines sous-marines ainsi que les applications d'hydrographie, avec notamment :

La tranche ferme de la première phase du programme français SLAMF, visant à moderniser les capacités de guerre des mines de la marine française avec des systèmes autonomes. La Direction Générale de l'Armement a commandé huit véhicules sous-marins autonomes A-18 à Exail, avec une option pour huit supplémentaires ( lien vers le communiqué dédié ).

Le premier succès commercial du DriX O-16, le plus grand drone de la gamme d'Exail. Un premier client de la région Asie-Pacifique a choisi le DriX O-16 pour développer des capacités d'hydrographie par drones. Durant ce même mois, trois autres clients ont pris la décision d'acquérir un DriX H-8, le premier modèle de DriX.

Au total sur l'année 2024, Exail Technologies a remporté pour plus de 200 M€ de commandes de robotique maritime . Ces commandes concernent à la fois la fourniture initiale de systèmes robotisés ainsi que des commandes intermédiaires (entre 2 et 10 M€) pour des services additionnels, de maintenance ou de pièces détachées, représentant près de 50 M€ cette année.

Système de navigation : une progression portée par l'ensemble des applications

Le dynamisme des ventes de centrales inertielles se poursuit, avec près de 40 M€ de systèmes de navigation et de positionnement vendus ce trimestre, portant le total annuel à plus de 150 M€. Ce niveau constitue un record pour cette activité, porté par des marchés favorables dans les secteurs de la défense et du civil. Les ventes du 4 ème trimestre ont en particulier bénéficié de l'utilisation croissante de drones de divers types dans les opérations maritimes. Parmi les commandes notables du trimestre, nous pouvons ainsi citer :

Une commande signficative pour une marine de la région Asie-Pacifique, qui a décidé d'équiper ses drones autonomes avec un ensemble d'équipements de haute technologie en matière de navigation et d'imagerie sous-marine (centrales inertielles, positionnement acoustique, sonars). Ce même client a exprimé des besoins complémentaires pour des équipements et systèmes robotisés d'Exail.

Plusieurs commandes pour la dernière génération de produits du groupe, fruit des efforts continus de R&D pour combiner précision et compacité. Plusieurs clients importants ont ainsi acquis le système Rovins 9 DVL de dernière génération ou le modèle de centrale inertielle Octans 9, récemment dévoilé.

Le segment des technologies avancées a enregistré environ 30 M€ d'euros de commandes au dernier trimestre de 2024, soit une augmentation de plus de 10 M€ par rapport à l'année précédente. Les commandes de fin d'année ont été stimulées par la demande croissante en sources lasers de pointe dans le domaine des communications lasers, notamment pour des applications spatiales. À titre d'exemple, Exail a joué un rôle déterminant dans le succès du démonstrateur TELEO, qui a réussi des communications laser à très haut débit depuis l'orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude.

Un chiffre d'affaires en hausse de +17% au 4 ème trimestre 2024

Exail Technologies a atteint un chiffre d'affaires de 122 M€ au quatrième trimestre, soit une progression de 17%. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'Exail avait déjà réalisé un quatrième trimestre soutenu l'année précédente, en raison d'une saisonnalité déjà marquée en 2023.

Segment Navigation & Robotique maritime : 94 M€, en croissance de +20%

Ce segment est le principal moteur de la croissance de l'activité, représentant environ 75% des revenus du groupe. La progression des revenus du quatrième trimestre est attribuable à plusieurs moteurs de croissance structurels :

La contribution croissante des programmes de robotique déjà en cours l'année précédente, tels que le programme BENL ou celui destiné à la marine lettone. Cette augmentation découle de l'expansion de ces programmes par les ventes additionnelles (fonctionnalités, consommables, etc.) et la transition vers les phases de production et de livraison des systèmes ;

La contribution des nouveaux programmes remportés au cours de l'année écoulée, comme celui pour la marine émiratie, qui commencent à générer des revenus et devraient monter en puissance dans les années à venir ;

Les ventes de systèmes de navigation pour les marchés historiques du groupe, tels que la défense navale ou les opérations maritimes civiles. Ces marchés continuent de croître et Exail augmente sa part de marché grâce à son leadership technologique ;

La conquête de nouveaux marchés grâce à l'élargissement de la gamme de produits basés sur la technologie de gyroscope à fibre optique. C'est notamment le cas de la défense terrestre dont le carnet de commandes a plus que doublé depuis le début de l'année.

Segment Technologies avancées : 31 M€, soit +22% de revenus

L'activité de ce segment consiste à développer des composants et produits de pointe (notamment des fibres optiques spéciales, des modulateurs optiques, des équipements embarqués) qui sont vendus directement à des tiers ou intégrés dans les systèmes du segment Navigation & Robotique Maritime. L'augmentation du volume d'activité est stimulée par la croissance continue du premier segment, qui nécessite une quantité accrue de composants optiques, ainsi que par la demande croissante de clients externes pour des composants de pointe.

Ce segment bénéficie toujours d'une base de clients très large et diversifiée, avec une part importante de repeat orders . Parmi ces clients externes, les secteurs de la défense, du spatial et de la recherche jouent un rôle prépondérant, soutenus par des clients cherchant à améliorer leurs capacités opérationnelles grâce à des composants de dernière génération.

Perspectives

Un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones

Début 2025, au terme d'un appel d'offres international lancé il y a plusieurs années, une marine de premier plan a décidé de confier à Exail Technologies la fourniture de plusieurs systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marines. Ce succès majeur conforte la stratégie du groupe et les choix de développement opérés depuis plus de 10 ans ( lien vers le communiqué dédié ). Des détails plus précis sur les modalités de ce contrat seront communiquées ultérieurement, autant que le permettrons les contraintes de confidentialités. Ce programme sera transformant pour Exail en termes de taille et de positionnement pour remporter les autres programmes à venir dans le monde. Dès l'entrée en vigueur du contrat, le carnet de commandes du groupe dépassera le seuil du milliard d'euros.

Forte de ce nouveau programme, la société entend conforter sa position sur ce marché avec un taux de succès de plus de 90% sur les appels d'offres passés depuis 6 ans. Exail reste l'unique acteur disposant de l'intégralité des drones nécessaires aux missions de déminage sous-marin autonome. Le choix réalisé par ce client renforce encore l'avantage compétitif par rapport aux solutions concurrentes et positionne le groupe pour les autres appels d'offres en cours et à venir.

Objectifs 2025

Fort de ses succès commerciaux en 2024, d'un carnet de commandes s'établissant à 708 M€ à la fin de l'exercice 2024 et du succès commercial majeur de début 2025, Exail Technologies se montre confiant quant à sa capacité à maintenir une croissance soutenue dans les années à venir.

Pour 2025, Exail Technologies se donne à nouveau comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres.

Prochaines publications

25 mars 2025 : résultats annuels 2024

16 avril 2025 : activité du 1 er trimestre 2025

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. La société génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders.

www.exail-technologies.com

[1] La dette nette ajustée est la dette financière en excluant l'application de IFRS 16, diminuée des disponibilités incluant l'auto-contrôle. Les obligations ICG sont exclues car elles ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants. Des informations détaillées sur la structuration financière du groupe sont disponibles dans les précédentes présentations financières et dans l'URD 2023.