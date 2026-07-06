EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Thales va acquérir la participation de la famille Gorgé dans Exail, en vue de lancer une offre publique d'achat pour 100% du capital de l'entreprise

Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd'hui avoir signé un accord engageant avec la famille Gorgé pour l'acquisition de leur participation combinée de 35,51 % [1] dans Exail Technologies (« Exail » ; Euronext Paris : EXA), en vue d'acquérir 100 % d'Exail, par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire, au prix de 134,00 € par action [2] pour chacune des deux étapes de l'offre.

Avec cette acquisition, Thales vise à accroître sa position sur le marché de la lutte sous-marine et à étendre ses capacités dans les systèmes de navigation inertielle grâce à l'expertise complémentaire d'Exail.

La transaction est basée sur un prix de 134,00€ par action Exail, reflétant une prime de 44% par rapport au cours non affecté de l'action Exail au 25 juin 2026 [3] , ce qui représente une valorisation d'Exail à 3,9 milliards d'euros.

Thales anticipe une création de valeur significative pour ses actionnaires grâce à cette acquisition : Opération relutive sur le chiffre d'affaires et le profil de marge d'EBIT Ajusté de Thales ; Impact sur l'EBIT Ajusté des synergies de revenus et de coûts supérieur à 90 M€ d'ici 2032 ; Relution du BPA (Bénéfice Par Action) Ajusté la première année [4] ; ROCE ajusté de la transaction supérieur au WACC dès la cinquième année après le closing.

L'acquisition est conforme au cadre rigoureux d'allocation du capital de Thales, sans impact sur sa politique de dividende existante.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust et réglementaires habituelles.

A l'issue du closing de cette première prise de participation, Thales déposera une offre publique d'achat obligatoire portant sur 100 % des actions d'Exail et des obligations ODIRNANE auprès de l'AMF, avec une clôture prévue début 2028 au plus tard.

Cette proposition de rapprochement entre Thales et Exail a été unanimement et favorablement accueillie par le conseil d'administration d'Exail. Le conseil d'administration d'Exail sera chargé d'émettre un avis motivé après examen de l'attestation d'équité qui sera émis par un expert indépendant qui sera mandaté à cette fin ; un comité ad hoc , nommé par le conseil d'administration d'Exail, supervisera les travaux d'un expert indépendant qui sera désigné dans le cadre de cette transaction.

Patrice Caine, Président-directeur général de Thales, a déclaré : « Avec cette acquisition, Thales et Exail prévoient d'unir leurs forces. Ensemble, grâce à nos talents et à nos capacités, nous renforcerons notre base industrielle de haute technologie et les innovations que nous développons pour nos clients civils et militaires de classe mondiale, tout en renforçant la souveraineté technologique de l'Europe ».

Raphaël Gorgé, Président-directeur général d'Exail, a déclaré : « La famille Gorgé est heureuse d'annoncer la cession à Thales de sa participation dans Exail. Sous l'impulsion de Gorgé SA, la fusion en 2022 d'ECA Group et d'iXblue a abouti à la création d'Exail, un champion technologique français spécialisé dans la robotique maritime et les systèmes de navigation. Depuis, le développement technologique et la croissance d'Exail ont été exceptionnels. En rejoignant Thales, Exail et ses équipes bénéficieront d'une capacité renforcée à développer des technologies souveraines et duales de premier plan pour une base de clients en croissance à l'échelle mondiale ».

Prise de participation significative dans un groupe industriel de pointe spécialisé dans la robotique, le maritime, la navigation, l'aérospatial, la photonique et les technologies quantiques

Avec un chiffre d'affaires de 479 M€ en 2025, une croissance à deux chiffres attendue pour 2026 et plus de 2 200 employés, Exail est un groupe industriel dual de haute technologie spécialisé dans les technologies de pointe pour la robotique, la navigation, l'aérospatiale et la photonique. Basé à Paris (France), Exail est un groupe non soumis à l'ITAR (International Traffic in Arms Regulations) qui développe des technologies duales pour des clients civils et militaires dans plus de 80 pays.

A travers son segment Navigation et Robotique Maritime, Exail se positionne comme l'un des leaders mondiaux des centrales de navigation inertielle pour les applications navales, terrestres et spatiales. Le Groupe a également développé une gamme complète de drones sous-marins, de drones maritimes de surface ou de drones maritimes téléopérés, que le Groupe conçoit, construit et équipe selon différentes configurations en fonction du cas d'usage visé. Les drones d'Exail sont intégrés dans des systèmes de drones qui collaborent entre eux, sous la supervision d'un centre de contrôle installé à bord d'un navire ou à terre. La solution phare de l'entreprise en robotique est le système UMIS, un système de drones entièrement autonome de dernière génération dédié à la lutte anti-mines. Exail développe également le DriX, une gamme de drones de surface à haute endurance, capables de répondre à des applications civiles et, de plus en plus, de défense.

Le segment Technologies Avancées d'Exail développe et commercialise des composants de pointe (optiques, photoniques, technologies quantiques) ainsi que d'autres équipements (simulateurs, systèmes de communication embarqués, etc.) que le Groupe commercialise auprès de tiers et intègre dans ses produits de navigation et de robotique maritime.

Exail a constamment affiché une performance financière solide, enregistrant une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 20 % au cours des trois dernières années, une marge d'EBIT Ajusté de 11 % en 2025 [5] et une hausse significative attendue dans les années à venir, avec la montée en puissance de nouveaux grands programmes.

Une transaction porteuse de nombreuses synergies

Grâce à l'acquisition prévue de 100 % d'Exail, Thales va renforcer son positionnement sur le marché de la lutte sous-marine en bénéficiant de l'expertise significative d'Exail dans la lutte anti-mines dronisée et les systèmes de drones maritimes. La combinaison des portefeuilles de Thales et d'Exail permettra à Thales de proposer des solutions intégrées à ses clients, allant des composants aux systèmes autonomes. La transaction devrait accélérer le développement de leurs solutions respectives de lutte anti-mines dronisée, en optimisant les deux portefeuilles et en les faisant évoluer pour répondre à une large gamme d'exigences opérationnelles.

En associant leurs capacités en R&D, Thales et Exail seront idéalement positionnés pour contribuer davantage à l'innovation dans ces domaines, en particulier dans le secteur clé de la lutte anti-sous-marine dronisée, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle déployée au sein de leurs portefeuilles combinés.

L'expertise d'Exail dans les systèmes de navigation inertielle est fortement complémentaire des solutions Thales (gyroscope laser en anneau pour Thales, gyroscope à fibre optique pour Exail). Ce projet permettra de créer un acteur de premier plan couvrant deux des technologies les plus performantes du marché, de renforcer la proposition de valeur de Thales dans les effecteurs et l'aérospatial et d'accroitre ses parts de marché sur ce segment en croissance.

Cette acquisition permettra à Thales et Exail de combiner leurs forces complémentaires et d'accélérer leur développement dans le domaine des capteurs quantiques.

Thales est convaincu que des synergies significatives seront générées grâce à une R&D conjointe renforcée et à la combinaison de plateformes commerciales et de production, toutes deux sur de fortes trajectoires de développement. Le Groupe estime que les synergies commerciales pourraient générer 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire dans les 10 prochaines années. En outre, Thales prévoit que l'optimisation de l'efficacité opérationnelle pourrait contribuer à hauteur de plus de 60 millions d'euros d'EBIT Ajusté supplémentaire d'ici 2030. La contribution totale des synergies à l'EBIT Ajusté devrait atteindre 90 millions d'euros d'ici 2032. Une part significative de ces synergies sera générée au sein de Thales ; les synergies devant être générées au sein d'Exail ont été prises en compte dans le prix d'achat proposé.

Une transaction créatrice de valeur pour les actionnaires de Thales

Compte tenu du profil de croissance et de marge d'Exail, la transaction devrait être relutive sur le Bénéfice Par Action Ajusté [6] de Thales dès la première année suivant l'acquisition.

Le prix d'achat de 134,00 € par action Exail implique un multiple EV / 2027 EBIT de c.24x après synergies de coûts, de c.20x après synergies de revenus et de coûts [7] .

Thales s'attend à ce que son levier financier net pro forma 2027 atteigne c.0,7x 7 , lui permettant de maintenir son solide profil Investment Grade auprès des agences de notations. La transaction est conforme à la politique d'allocation de capital de Thales et n'aura aucun impact sur la politique de dividendes existante de Thales.

Prochaines étapes

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust et réglementaires habituelles ; l'offre publique d'achat obligatoire portant sur 100 % des actions d'Exail, au même prix par action de 134,00 €, et des obligations ODIRNANE est prévue pour être déposée à la suite, et la clôture de l'opération est attendue au plus tard au début 2028.

Le conseil d'administration d'Exail a accueilli à l'unanimité et favorablement le projet de transaction et émettra un avis motivé à la suite des travaux de l'expert indépendant missionné à cet effet ; un comité ad hoc nommé par le conseil d'administration supervisera les travaux de cet expert indépendant.

Enfin, Thales s'est engagé à négocier de bonne foi un accord de rapprochement avec Exail, qui inclurait notamment une indemnité de résiliation dont le principe et le montant sont d'ores et déjà convenus.

[1] Incluant 34,23 % détenus par Gorgé SA, 0,70 % détenus par Jean-Pierre Gorgé et 0,58 % détenus par Raphaël Gorgé ; à l'exclusion d'un million d'actions (environ 5,9 % du capital social) faisant l'objet d'un accord de prêt de titres conclu avec BNP Paribas et Natixis. Dans le cadre de la couverture des obligations ODIRNANE émises par Exail (les « actions prêtées »). En conséquence, 6 052 645 actions (environ 35,5 % du capital social) seront transférées à Thales une fois l'acquisition du bloc finalisée ; les Actions Prêtées qui n'auront pas été déposées dans le cadre de l'offre obligatoire et qui seront remises à Gorgé SA conformément aux conditions des accords de prêt de titres seront acquises par Thales après la clôture de l'offre obligatoire, lors du dénouement de l'accord de prêt ou conformément à tout accord similaire.

[2] L'offre publique d'achat obligatoire couvrira également les obligations ODIRNANE en circulation, pour un prix qui sera cohérent avec le prix par action Exail, sur la base des termes et conditions applicables.

[3] 93,15 € ; Le cours de clôture de l'action Exail à la date précédant les rumeurs indiquant un intérêt potentiel d'un tiers pour l'acquisition d'Exail.

[4] À l'exclusion des coûts de mise en œuvre et de l'impact sur l'allocation du prix d'achat.

[5] Définition Thales.

[6] Hors coûts de mise en œuvre et impact de la répartition du prix d'acquisition.

[7] Sur base des données du consensus au 3 juillet 2026.

Thales vous invite à participer à sa conférence téléphonique (ou webcast ) en anglais : Lundi 6 juillet 2026 à 8h00 (CEST)

En utilisant le lien suivant, vous pourrez vous inscrire, obtenir votre code PIN personnel et choisir la méthode de connexion la plus pratique : liste de numéros d'appels ou une option "Appelez-moi", en renseignant votre numéro de téléphone.

https://register-conf.media-server.com/register/BI0d69beef0482491d978af6289dea87ae

Il sera également possible de suivre cette conférence en webcast en utilisant le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/d7k4zfdm

Si vous n'avez pas pu écouter la conférence en direct, vous pourrez la réécouter en cliquant sur le lien du webcast environ 1h après l'événement. L'enregistrement sera disponible pendant 1 an.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l'Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d'euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l'Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros

À propos des technologies Exail

Exail Technologies, entreprise industrielle de haute technologie spécialisée dans les technologies autonomes, la navigation, l'aérospatial et la photonique, se distingue par son intégration verticale complète, de la conception au déploiement. Leader européen en robotique maritime (notamment pour la lutte contre les mines) et deuxième acteur mondial en systèmes de navigation inertielle navale, Exail dessert une clientèle civile et militaire dans près de 80 pays. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B, EXA) et sur le marché américain OTCQX (EXALF), le groupe, contrôlé par la famille Gorgé, emploie environ 2 200 collaborateurs et mise sur l'innovation pour répondre aux enjeux de souveraineté technologique.

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Thales, analystes / investisseurs

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Exail Technologies, analystes / investisseurs

Hugo Soussan, h.soussan@exail-technologies.com

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