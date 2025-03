EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats 2024 : amélioration de la profitabilité et forte génération de trésorerie au 2ème semestre

Paris, 25 mars 2025

Exail Technologies a réalisé de bonnes performances à tous les niveaux durant l'exercice 2024. Tous les objectifs fixés en début d'année ont été atteints ou dépassés. Sur fond de tendances de marchés porteuses, notamment dans le secteur de la défense, les équipes du groupe ont démontré leur maîtrise d'exécution dans un environnement de forte croissance. La société avait réalisé un 1 er semestre 2024 de bon niveau dans un contexte de forte activité commerciale. Ce dynamisme s'est matérialisé dans les chiffres au second semestre 2024. Durant cette seconde partie d'année, Exail Technologies a connu une forte progression de tous ses indicateurs par rapport au même semestre l'an passé :

Des prises de commandes records : +57% par rapport au 2 ème semestre 2023,

: +57% par rapport au 2 semestre 2023, Des revenus en forte croissance de +25%,

de +25%, Une nette amélioration de l'EBITDA courant : +37%, améliorant ainsi la marge de +2 pts,

+37%, améliorant ainsi la marge de +2 pts, Flux de trésorerie opérationnelle : 69 M€, portant le total de l'année à un nouveau record de 91 M€,

69 M€, portant le total de l'année à un nouveau record de 91 M€, Un désendettement significatif , avec le ratio de dette nette hors ICG / EBITDA courant qui passe sous la barre de 2x.

Evolution des prises de commandes depuis l'acquisition de iXblue 1

2021: 218M€

2022: 285 M€

2023 : 324 M€

2024 : 451 M€ (+39%)

Compte de résultat de l'année et du 2 ème semestre 2024

Les comptes consolidés présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 24 mars 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission. Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Année 2024 2ème semestre 2024 (en millions d'euros) FY 2024 FY 2023

retraité Variation

% S2 2024 S2 2023

retraité Variation

% Prise de commandes 451 324 +39% 289 184 +57% Carnet de commandes à fin de période 708 630 +12% 708 630 +12% Chiffre d'affaires 373 323 +16% 210 169 +25% EBITDA courant 2 74 65 +13% 43 32 +37% Marge d'EBITDA courant (%) 20% 20% +0 pts 21% 19% +2 pts Résultat d'exploitation 2 46 40 +14% 29 19 +49% Autres éléments du résultat opérationnel -27 -33 -16% -14 -13 +8% Résultat opérationnel 18 7 +149% 14 6 +139% Charges et produits financiers -27 -28 -4% -14 -16 -12% Impôts 4 3 n.a 1 2 n.a Résultat net des activités non poursuivies - 31 n.a - - n.a Résultat net consolidé -5 14 n.a 1 -8 n.a

2 EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

373 M€ de revenus en 2024

Exail Technologies a affiché une performance remarquable en 2024 tant en termes de commandes que de génération de revenus. L'exercice a été particulièrement dynamique sur le plan commercial, avec 451 M€ de prises de commandes, soit une augmentation de près de 40% par rapport à l'exercice précédent. 60% de ces commandes sont liées au secteur de la défense.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires et les commandes 2024 été publié le 19 février 2025 ( lien vers le communiqué ).

74 M€ d'EBITDA courant

La profitabilité du groupe s'est nettement redressée en cours de l'année 2024 après la période de perturbations liées notamment à une très forte activité de réponses à appels d'offres. Ainsi, la marge d'EBITDA courant du groupe s'établit à un niveau de 21% au 2 ème semestre 2024, soit une amélioration de +2 pts par rapport au même semestre de l'année précédente. Cette amélioration provient essentiellement du segment Navigation & Robotique maritime.

Résultat d'exploitation par segment [3]

(en millions d'euros) 2024 2023 Var

M€ Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 289 246 43 +18% EBITDA courant 61 53 8 +15% Marge d'EBITDA courant (%) 21% 22% - -0,6 pts Résultat d'exploitation 44 39 5 13% Technologies avancées Chiffre d'affaires 97 85 12 +15% EBITDA courant 15 14 1 +7% Marge d'EBITDA courant (%) 16% 17% - -1,1 pts Résultat d'exploitation 11 10 2 16%

Résultat opérationnel

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 28 M€ en 2024, amenant le résultat d'exploitation à 46 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent une charge de 27 M€, essentiellement sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 18 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur en application de la norme IFRS 3R, 4,7 M€ liés aux plans en actions d'intéressement et de rétention des collaborateurs et 4,5 M€ de coûts de restructurations.

En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 18 M€, en progression par rapport à l'année dernière.

Coût de l'endettement financier : 27 M€, pour moitié sans effet sur la trésorerie

Le coût de l'endettement financier net comptabilisé est de 27 M€, dont seulement 14,5 M€ de paiement d'intérêts bancaires qui ont généré un décaissement. Cette part est en baisse par rapport à l'an passé de 2% grâce au désendettement et à la variation des taux d'intérêt. Le solde de la charge financière est lié aux obligations détenues par ICG dont les intérêts sont capitalisés et donc sans effet sur la trésorerie.

Au global, le résultat net s'établit ainsi à -4,5 M€.

Génération de trésorerie opérationnelle : 91 M€ en 2024

Exail Technologies a généré un flux de trésorerie opérationnelle de 91 M€ en 2024, soit +36 M€ par rapport à l'an passé. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a contribué positivement pour +27 M€. Ce bon niveau d'encaissements est le résultat des efforts menés depuis plusieurs trimestres sur la négociation des termes de paiement des clients, la gestion de la trésorerie et la bonne tenue des jalons de livraisons.

Endettement financier : 145 M€ de dette nette à fin 2024

La dette nette ajustée du groupe, en excluant les obligations ICG [4] , a donc nettement diminué en 2024. Elle s'établit à 145 M€ à fin décembre 2024. Elle est en baisse d'environ 80 M€ par rapport à la dette estimée au jour de l'acquisition d'iXblue en septembre 2022.

Le désendettement est encore plus notable en termes de ratio de dette nette ajustée / EBITDA courant, qui passe sous la barre des 2x.

Evolution du ratio de Dette nette hors obligations ICG / EBITDA courant depuis fin 2022

Fin 2022 : 3x

Fin 2023 : 2,7x

Fin 2024 : 1,97x

Perspectives

Un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones

Début 2025, au terme d'un appel d'offres international lancé il y a plusieurs années, une marine de premier plan a décidé de confier à Exail Technologies la fourniture de plusieurs systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marines. Ce succès majeur conforte la stratégie du groupe et les choix de développement opérés depuis plus de 10 ans ( lien vers le communiqué dédié ). Ce programme sera transformant pour Exail en termes de taille et de positionnement pour remporter les autres programmes à venir dans le monde. Dès l'entrée en vigueur du contrat, le carnet de commandes du groupe dépassera le seuil du milliard d'euros.

Des tendances porteuses pour les marchés du groupe dans la défense

Les dépenses de défense augmentent fortement en Europe dans un contexte de réarmement. Les dépenses d'investissement en défense (achat d'équipement et R&D) ont progressé de +42% en 2024 pour atteindre 102 Md€ [5] . Ce montant pourrait potentiellement doubler d'ici à 2030 et dépasser 200 Md€ dans le cadre du plan Readiness 2030 présenté par la Commission Européenne et du fait de la volonté de nombreux pays de renforcer l'industrie de défense européenne. Le livre blanc sur la stratégie de défense européenne à 2030, publié le 19 mars 2025, présente des thèmes porteurs pour la société :

Les drones , incluant les drones de surface et sous-marins, sont listés parmi les 7 domaines prioritaires : « Les drones sont une capacité indispensable ».

, incluant les drones de surface et sous-marins, sont listés parmi les 7 domaines prioritaires : « Les drones sont une capacité indispensable ». La préférence européenne : « D'ici à 2030, au moins 50 % du budget de la défense des États membres devrait être consacré à des achats auprès de fournisseurs européens ». [6]

« D'ici à 2030, au moins 50 % du budget de la défense des États membres devrait être consacré à des achats auprès de fournisseurs européens ». Le soutien aux PME et ETI : « Les instruments au niveau de l'UE devraient donner la priorité et augmenter massivement le soutien aux PME ».

« Les instruments au niveau de l'UE devraient donner la priorité et augmenter massivement le soutien aux PME ». L'accélération des efforts de R&D et d'innovation : « Dans le contexte d'une augmentation substantielle des dépenses de défense, une part plus importante doit être investie dans la recherche, le développement et la technologie en matière de défense».

Exail Technologies, en tant qu'ETI européenne de haute technologie, pourra contribuer au renforcement d'une industrie de défense forte et souveraine en Europe. Dans le contexte d'un soutien fort à la base technologie et industrielle de défense européenne, le groupe ambitionne de se positionner comme un leader européen et l'un des tout premiers acteurs à l'échelle mondiale dans ses activités de navigation et de systèmes de drones maritimes. Il pourra notamment participer aux efforts d'augmentation des capacités de production afin de livrer son carnet de commandes croissant et répondre aux nouvelles demandes d'acteurs européens.

Des nouveaux marchés potentiellement importants à moyen-terme

Fort de son expertise en robotique autonome, en navigation et de sa maitrise des capteurs critiques dans l'environnement marin, Exail se positionne aujourd'hui sur des applications en devenir, en premier lieu le Maritime Domain Awareness (MDA).

Le MDA regroupe les missions de monitoring, cartographie et la protection de zones maritimes sensibles. L'utilisation de flottes de drones apporte des avantages opérationnels majeurs pour collecter des données et détecter les menaces potentielles en surface ou sous l'eau. Opérées depuis un centre de contrôle à terre, elles constituent une solution efficace et peu coûteuse pour réaliser ces missions par rapport à des navires habités conventionnels.

Pour répondre à ces applications de MDA, les sociétés les mieux placées aujourd'hui sont celles qui maitrisent les systèmes de drones en eaux peu profondes (<300 mètres), à l'instar de la lutte contre les mines, et l'intégration des capteurs critiques pour l'acquisition de données, tels que les sonars, les systèmes de navigation et de positionnement acoustique. Exail Technologies est l'un des rares acteurs en Europe et au monde à disposer du spectre de compétences pour répondre à ces enjeux . La société participe d'ailleurs à plusieurs exercices avec différentes marines qui testent ces concepts :

En France, la Marine Nationale a pris les commandes du Drix en mars 2025 et l'a intégré dans les exercices Dragoon Fury 25 afin d'explorer les cas d'usage en vue d'un emploi opérationnel.

Exail participe aussi à la Task force 59 de l'US Navy au Moyen-Orient, qui vise à établir une flotte permanente de drones pour renforcer la sécurité maritime.

Exail a également participé aux exercices REPMUS organisés par l'OTAN ( Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Unmanned Systems ) dans ce même but.

Les drones de surface, et notamment le DriX, présentent des avantages majeurs pour répondre aux enjeux du MDA avec des flottes de drones. Leurs forces résident dans leur capacité de permanence à la mer pendant de longue durée ainsi que dans la qualité supérieure de la mesure acoustique du fait de la forme et du design optimisé du drone pour la collecte de données. Ils constituent une solution efficace et déployable à grande échelle pour couvrir des zones élargies par rapport aux moyens conventionnels.

Un autre marché connexe et prometteur concerne la surveillance des infrastructures sous-marines critiques, tels que les câbles de communication et les installations énergétiques. Exail est l'une des seules sociétés proposant une gamme de drones capables d'évoluer de 300 mètres à 6 000 mètres de profondeur, basée sur ses drones existants développés pour la lutte contre les mines sous-marines. Le groupe maitrise en outre les systèmes de navigation et de communication sous-marine nécessaires à ces applications de pointe. Exail a remporté en 2024 un premier contrat auprès de la marine française pour un drone grands fonds et fournit des équipements pour de nombreux acteurs dans le monde qui visent à déployer des flottes de drones sous-marins.

Enfin, dans le domaine des systèmes de navigation de positionnement, les applications de défense terrestre constituent un potentiel de développement important pour les années à venir. La taille du marché est conséquente, avec une flotte de plus de 20 000 véhicules de défense terrestre rien qu'en Europe aujourd'hui. Ce marché est attendue en forte croissance du fait :

du renforcement des forces armées européennes,

du recours accrue à des centrales inertielles dans des types de véhicules non équipés auparavant,

de l'accroissement du nombre de capteurs embarqués, avec des besoins de stabilisation et de précision.

Des ambitions renforcées par les succès du groupe et le développement des marchés

Il y a trois ans, lors de l'acquisition de la société iXblue, Exail Technologies avait communiqué des indications sur sa trajectoire de développement à moyen-terme. Depuis, plusieurs éléments ont renforcé les perspectives du groupe :

L'augmentation des dépenses de défense, avec, au sein de ces dépenses, la part allouée aux solutions autonomes ;

La taille plus importante que prévue du marché de la lutte contre les mines sous-marines ;

La volonté croissante des forces navales et terrestres de s'appuyer sur des solutions de positionnement indépendantes du GPS, notamment les centrales inertielles.

Parmi les objectifs fixés, Exail Technologies visait de remporter un second contrat de systèmes de drones pour plusieurs centaines de millions d'euros, qui lui permettrait de conforter sa position dominante sur ce marché et de s'établir comme le leader pour les appels d'offres suivants. Cet objectif a été rempli début 2025. La montée en puissance de ce nouveau contrat, qui s'étalera sur une durée de 4 ans à partir de sa mise en vigueur, permet à Exail Technologies de confirmer sa volonté d'atteindre 25% de marge d'EBITDA courant.

Objectifs 2025

Fort de ses succès commerciaux en 2024, d'un carnet de commandes s'établissant à 708 M€ à la fin de l'exercice 2024 et du succès commercial majeur de début 2025, Exail Technologies se montre confiant quant à sa capacité à maintenir une croissance soutenue dans les années à venir.

Pour 2025, Exail Technologies se donne comme objectifs une croissance des revenus à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

Prochaines communications financières

16 avril 2025 : activité du 1 er trimestre 2025

trimestre 2025 22 juin 2025 : Assemblée générale

23 juillet 2025 : activité du 2 ème trimestre.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Dette nette ajustée : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.

Compte de résultat 2024

(en milliers d'euros) 2024 2023 [7] Chiffre d'affaires 373 062 322 820 Production immobilisée 24 507 24 057 Production stockée 6 121 4 101 Autres produits de l'activité 23 836 20 247 Achats consommés et charges externes (197 163) (165 952) Charges de personnel (152 453) (136 847) Paiements en actions (4 661) (8 448) Impôts et taxes (3 853) (3 772) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (28 304) (25 122) Dotations aux amortissements d'incorporels à la juste-valeur (18 323) (18 323) Autres produits et charges d'exploitation (236) 408 Autres éléments du résultat opérationnel (4 456) (5 923) RÉsultat opÉrationnel 18 075 7 245 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (27 825) (27 201) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 446 274 Coût de l'endettement financier net (a) (27 379) (26 928) Autres produits financiers (b) 1 503 310 Autres charges financières (c) (1 082) (1 438) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (26 959) (28 056) Impôt sur le résultat 4 352 3 105 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (4 532) (17 706) Résultat net des activités non poursuivies - 31 365 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (4 532) 13 660 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (3 641) 16 829 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (891) (3 170) Nombre moyen d'actions 16 997 650 17 038 299

Etat de la situation financière consolidée - Actif

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 [8] Actifs non courants 518 906 514 303 Écarts d'acquisition 145 755 145 085 Autres immobilisations incorporelles 271 005 275 739 Immobilisations corporelles 50 753 44 693 Droits d'utilisation 38 125 36 914 Autres actifs financiers 11 391 9 739 Actifs d'impôt différé 134 90 Autres actifs non courants 1 744 2 043 Actifs courants 312 714 294 521 Stocks nets 78 820 72 913 Créances clients nettes 64 285 63 295 Actifs sur contrats 63 151 75 134 Autres actifs courants 30 914 25 429 Actifs d'impôt exigible 22 471 26 440 Autres actifs financiers courants 2 796 5 772 Trésorerie et autres équivalents 50 277 25 538 Actifs destinés à la vente - - Totaux de l'actif 831 620 808 824

Etat de la situation financière consolidée - Passif

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 [9] Capitaux propres (part du groupe) 119 925 129 495 Intérêts minoritaires 84 138 85 058 Passifs non courants 377 182 369 515 Provisions long terme 6 402 6 433 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 269 173 263 573 Dettes de loyer – part à plus d'un an 32 422 32 110 Passifs d'impôts différés 39 250 46 190 Engagements d'achats de titres de minoritaires 26 276 17 978 Autres passifs non courants 3 659 3 232 Passifs courants 250 375 224 755 Provisions court terme 7 720 7 277 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 39 024 36 015 Dettes de loyer – part à moins d'un an 8 075 7 212 Autres passifs financiers courants 2 927 4 248 Dettes fournisseurs d'exploitation 49 292 58 476 Passifs sur contrats 61 418 39 706 Autres passifs courants 81 711 71 165 Passifs d'impôt exigible 208 655 Passifs destinés à la vente - - Totaux du passif 831 620 808 824

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2024 2023 [10] RÉsultat net des activitÉs poursuivies (4 532) (17 706) Charges et produits calculés 48 039 48 876 Plus et moins-values de cessions (700) 3 461 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 42 807 34 632 Charge concernant l'endettement financier net 27 379 26 928 Charge d'impôt (4 352) (3 105) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 65 835 58 454 Impôts versés (1 840) (3 963) Variation du besoin en fonds de roulement 27 406 1 158 Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 91 401 55 649 Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (20 091) (22 451) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (14 612) (9 360) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 776 4 600 Investissements financiers nets des cessions (406) 3 523 Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales (2 071) 27 310 Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (36 404) 3 622 Opérations de financement Augmentations de capital ou apports 1 425 2 093 Dividendes versés (366) (128) Autres opérations portant sur le capital (2 355) (27 437) Encaissements provenant d'emprunts 33 003 664 Remboursements d'emprunts (37 738) (44 578) Remboursements des dettes de loyers (8 219) (7 207) Coût versé de l'endettement financier net (14 553) (14 861) Autres flux de financement (1 589) (986) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (30 391) (92 441) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) 24 605 (33 170) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - (7 521) Incidence des variations de taux de change 93 (48) TrÉsorerie à l'ouverture 25 538 58 756 Variation de trésorerie 24 605 (33 170) Trésorerie des activités non poursuivies - - TrÉsoRerie à la clôture 50 236 25 538

Information sectorielle – exercice 2024

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 630 268 Carnet de commandes fin de période - - - - - 708 392 Chiffre d'affaires 289 004 97 332 1 132 - (14 407) 373 062 EBITDA courant 60 722 15 195 (1 231) 8 541 (9 408) 73 820 % du chiffre d'affaires 21,0 % 15,6 % n/a n/a n/a 19,8 % Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (16 336) (3 747) (65) (8 156) - (28 304) Résultat d'exploitation 44 386 11 448 (1 297) 385 (9 408) 45 515 % du chiffre d'affaires 15,4 % 11,8 % n/a n/a n/a 12,2 % Coûts de restructurations (1 057) (3 417) - - - (4 475) Coûts des acquisitions/cessions (12) - - - - (12) Autres - - 31 - - 31 Totaux des autres éléments opérationnels (1 069) (3 417) 31 - - (4 456) Paiements en actions - - - (4 662) - (4 662) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (16 123) (2 200) - - - (18 323) Résultat opérationnel 27 194 5 831 (1 266) (4 277) (9 408) 18 074 % du chiffre d'affaires 9,4 % 6,0 % n/a n/a n/a 4,8 %

Information sectorielle – exercice 2023

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 628 304 Carnet de commandes fin de période - - - - - 630 268 Chiffre d'affaires 245 547 84 997 1 356 - (9 080) 322 820 EBITDA courant 52 944 14 196 (1 841) 7 372 (7 611) 65 061 % du chiffre d'affaires 21,6 % 16,7 % n/a n/a n/a 20,2 % Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (13 639) (4 325) (83) (7 075) - (25 122) Résultat d'exploitation 39 305 9 872 (1 923) 297 (7 611) 39 939 % du chiffre d'affaires 16,0 % 11,6 % n/a n/a n/a 12,4 % Coûts de restructurations (184) (71) - - - (255) Coûts des acquisitions/cessions (587) (227) - - - (814) Mise à la juste valeur des titres PRODWAYS GROUP distribués - - (4 673) - - (4 673) Autres - (164) (17) - - (181) Totaux des autres éléments opérationnels (771) (462) (4 690) - - (5 923) Paiements en actions - - - (8 448) - (8 448) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (16 123) (2 200) - - - (18 323) Résultat opérationnel 22 411 7 210 (6 613) (8 151) (7 611) 7 245 % du chiffre d'affaires 9,1 % 8,5 % n/a n/a n/a 2,2 %

[1] Chiffre 2021 reconstitué avec la somme des prises de commandes de ex-ECA et ex-iXblue

3 - La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes, de l'impact de IFRS 16 et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible en annexe du présent communiqué.

[4] La dette nette ajustée est la dette financière en excluant l'application de IFRS 16, diminuée des disponibilités incluant l'auto-contrôle. Les obligations ICG sont exclues car elles ne génèrent pas de décaissement de trésorerie avant leur maturité et ne sont pas prises en compte dans le calcul des covenants. Des informations détaillées sur la structuration financière du groupe sont disponibles dans les précédentes présentations financières et dans l'URD 2023.

[5] Investissements en défenses des pays de l'UE. Source European Defense Agency

[6] Source : European defence industrial strategy (EDIS)

[7] Le compte de résultat 2023 a été retraité comme expliqué en note 1.3 de l'URD 2024.

[8] L'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2023 a été modifié comme expliqué en note 1.3 de l'URD 2024.

[9] L'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2023 a été modifié comme expliqué en note 1.3 de l'URD 2024.

[10] La colonne 2023 a été retraité en application de la norme IFRS 3R. Voir note 1.3 de l'URD 2024..