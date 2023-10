EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Parution d'un article de presse sur l'appel d'offres en Australie

Communiqué de presse

Paris, 10 octobre 2023

La société Exail Technologies informe qu'un article est paru dans la presse australienne le 8 octobre 2023, dans la revue Asia Pacific Defence Reporter (APDR), au sujet de l'appel d'offre SEA1905 en Australie ( SEA 1905 – and then there were two – lien vers l'article ) . Pour rappel, cet appel d'offre très significatif concerne le programme de lutte contre les mines maritimes et la capacité de surveillance militaire de la Royal Australian Navy . Exail Technologies avait annoncé sa participation à cet appel d'offres lors de précédents communiqués.

L'article indique que les sociétés SAAB et Exail sont retenues pour la suite de l'appel d'offres alors que la société Thales aurait été écartée. En raison des clauses de confidentialités prises dans le cadre de cet appel d'offres, Exail Technologies n'est pas en mesure de commenter les informations mentionnées dans cet article.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

