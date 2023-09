EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Ouverture d'un nouveau bureau en Norvège pour soutenir la croissance dans la région scandinave

Exail annonce l'ouverture d'un nouveau bureau commercial et de support client en Norvège afin de renforcer la croissance de la société dans la région scandinave, à la fois sur les marchés de la défense et du civil.

Exail travaille avec des clients scandinaves depuis plusieurs années et a développé ses activités dans la région grâce à la qualité de ses systèmes de navigation, ce qui lui a permis de remporter plusieurs contrats importants dans le domaine de la défense navale. Ces derniers incluent la vente de systèmes de navigation inertielle pour les sous-marins U212 et les navires des garde-côtes norvégiens, les corvettes multi rôles finlandaises, ou encore les sous-marins A19 et A26 suédois.

Exail a également établi des partenariats solides avec des sociétés civiles scandinaves telles que Teledyne Gavia, Nortek et RTS, qui sont constamment à la recherche de meilleurs systèmes de navigation inertielle et de produits de positionnement acoustique pour améliorer l'efficacité de leurs opérations maritimes.

Globalement, la croissance du chiffre d'affaires s'est considérablement accélérée ces dernières années dans la région, passant de quelques millions d'euros à environ 10 millions d'euros par an. Avec cette nouvelle implantation, Exail vise à renforcer cette tendance et à conquérir une part croissante du vaste marché des opérations navales et maritimes en Scandinavie.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

