EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Nouvelle vente d'un drone de surface DriX transocéanique pour une application civile

Communiqué de presse

Paris, 20 mars 2025

Exail Technologies a signé un nouveau contrat pour la fourniture d'un drone de surface DriX transocéanique auprès d'un acteur institutionnel européen. Ce client est déjà équipé de plusieurs drones du groupe, dont le premier modèle de DriX H-8. La satisfaction du client dans l'utilisation des solutions du groupe l'amène aujourd'hui à renforcer ses capacités opérationnelles avec le modèle de DriX 0-16, le plus grand drone de la gamme d'Exail. Ce contrat représente un montant significatif pour le groupe.

Après un 1 er succès commercial pour ce nouveau modèle en Asie-Pacifique en fin d'année 2024, cette seconde vente confirme le bon positionnement de modèle de DriX transocéanique. Dans un contexte où les opérateurs maritimes s'orientent vers des solutions plus autonomes et plus respectueuses de l'environnement, le DriX O-16 soutient cette évolution en offrant une alternative efficace et à faible émission de carbone par rapport aux navires conventionnels avec équipage.

L'intégration du DriX O-16 dans la flotte du client aux côtés des autres drones déjà opérationnels lui permettra de réaliser des missions avancées de collaboration multi-drones grâce aux équipements de communication acoustique et aux systèmes de navigation d'Exail. Il fournira des cartographies haute résolution des fonds marins ainsi qu'une surveillance précise de l'environnement dans des conditions maritimes complexes.

Depuis décembre 2024, la commercialisation des drones de surface DriX connait une bonne dynamique : Exail a vendu cinq systèmes de drone DriX, dont deux DriX O-16, pour des applications civiles dans différentes régions du monde. Au total, ces ventes représentent près de 30 M€ pour le groupe.

Au-delà des applications civiles, certaines marines réalisent des essais pour utiliser des drones de surface pour des applications de défense. C'est notamment le cas de la Marine nationale française, qui a pris les commandes du DriX depuis la base de Toulon en ce mois de mars 2025 ( lien vers le communiqué de la Marine nationale ).

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr