EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Nouvelle prouesse technologique : le drone de surface DriX O-16 navigue 2 000 km en autonomie et rejoint les exercices REPMUS de l'OTAN

Communiqué de presse

Paris, 25 septembre 2025

Une opération inédite dans le monde

Exail Technologies annonce avoir franchie une nouvelle étape opérationnelle dans le domaine des drones de surface autonomes. La semaine dernière, le drone DriX O-16, long de 16 mètres, a réalisé une première mondiale avec un trajet depuis le site Exail de La Ciotat vers la péninsule de Troia, au Portugal, où se déroulent en ce moment les exercices REPMUS de l'OTAN. Le Drix a parcouru près de 1 100 miles nautiques (soit près de 2 000 km), passant à travers le détroit de Gibraltar, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde.

Le drone a ainsi navigué en toute autonomie durant 6 jours, sous la supervision du centre d'opération à distance d'Exail de la Ciotat. Il a mis en œuvre avec succès ses capteurs embarqués et son autonomie décisionnelle lui permettant d'éviter le trafic maritime et d'assurer une navigation sécurisée. Cette opération a permis de démontrer le niveau élevé de maturité et de robustesse de cette solution autonome.

Une courte vidéo résumant cette opération est disponible ici : lien.

Drones de surface DriX O-16 en approche du détroit de Gibraltar (voir photo dans le pdf)

Une expertise éprouvée et une technologie de pointe

Le DriX s'appuie sur plusieurs brevets clés ainsi que sur l'expérience d'Exail dans le domaine de la robotique maritime depuis plusieurs décennies. Le premier modèle de DriX, de 8 mètres de long, a été lancé en 2017 et est désormais en opération dans 19 pays du monde pour des missions civiles et de défense. Avec plus de 100 000 heures d'opération et près de 1 million de miles nautiques parcourus en cumulé, le DriX constitue l'un des tout meilleurs drones de surface au monde pour les applications de collecte de données, à la fois civiles (cartographie, survey ) et de défense (surveillance, maitrise de l'environnement maritime).

Les exercices navals REPMUS de l'OTAN ( Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems ), dédiés à l'utilisation de drones dans le domaine naval, constituent une nouvelle opportunité de démontrer les capacités d'Exail dans ce domaine.

En parallèle des exercices REPMUS, Exail participe au même endroit aux exercices européen I-SEAMORE. Le projet I-SEAMORE vise à améliorer la surveillance des espaces maritimes grâce à capacités de surveillance accrues mettant en œuvre des solutions autonomes. Exail participe à ce projet avec son drone de surface Inspector 90, équipé de capteurs optroniques avancés pour la détection de surface.

Drones de surface Inspector 90 (voir photo dans le pdf)

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

