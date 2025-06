EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Nouveaux marchés des drones autonomes : première commande d'une flotte de drones de surface DriX pour des missions de surveillance maritime

Communiqué de presse

Paris, 30 juin 2025

Exail Technologies annonce avoir remporté une première commande d'une flotte de drones pour une nouvelle application navale. Une marine européenne a commandé cinq drones de surface autonomes DriX, dans sa version 8 mètres, qui serviront à réaliser des missions de surveillance maritime. Ce succès marque une étape importante dans le déploiement opérationnel des drones pour les missions ISR ( Intelligence Surveillance Reconnaissance ).

Ce contrat représente la plus grande commande à ce jour pour le drone de surface DriX d'Exail. C'est également la première commande pour une application navale ISR pour ce drone de surface. Conçu pour opérer dans des eaux peu profondes et profondes, l'USV [1] DriX H-8 est une plateforme éprouvée capable d'exécuter une large gamme de missions maritimes, civiles comme militaires. Doté d'une autonomie allant jusqu'à 10 jours en mer, il peut embarquer différents types de capteurs (sonars, radars, caméras, système électro-optiques, etc.) et réaliser des missions de collecte de données et de monitoring.

Les DriX seront déployées pour des missions ISR de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, renforçant la maitrise de la situation maritime et soutenant la protection des routes maritimes stratégiques. Ils seront équipés de capteurs critiques développés par Exail, notamment des centrales de navigation inertielle et des sonars FLS ( Forward Looking Sonars ), permettant de détecter les obstacles et collecter des données sous-marines

Cette commande est un premier signe de l'adoption croissante des systèmes de surface autonomes par les forces navales et de sécurité maritime. Elle souligne également le passage vers l'intégration de plateformes autonomes matures dans les missions modernes de renseignement. Cette transition, déjà bien engagée dans le domaine aérien, débute dans le domaine naval.

Avec l'avancement des technologies de drones navals, il est désormais possible de dissocier les missions d'intervention en mer, mettant en œuvre des navires habités conventionnels, et les missions de surveillance. Le principal avantage du DriX réside dans sa capacité de permanence à la mer pendant de longue durée et dans la qualité des données collectées. Il constitue une solution efficace et déployable à grande échelle pour couvrir des zones élargies, permettant ainsi de décupler les capacités opérationnelles des forces navales.

Ce contrat est également une reconnaissance de la maturité, de la fiabilité et de l'impact opérationnel du DriX. Lancé en 2017, le DriX a d'abord su s'imposer progressivement comme une référence dans le secteur civil de l'hydrographie. Depuis quelques années, le drone participe également à des exercices avec des forces navales majeures, notamment la marine américaine et la marine française. Il a démontré des performances solides lors d'opérations multinationales clés telles que l'exercice REPMUS de l'OTAN , la Task Force 59 de l'US Navy et tout récemment la Task Force X de l'OTAN en mer baltique.

Avec cette première commande d'une flotte de drones de surface dans le secteur de la défense, Exail se positionne pour adresser d'autres marchés majeurs au-delà de la lutte contre les mines. Les missions ISR et de Maritime Domain Awareness offrent de nouvelles opportunités de croissance à l'avenir.

Pour répondre à ces applications, les sociétés les mieux placées aujourd'hui sont celles qui maitrisent les systèmes de drones et l'intégration des capteurs critiques pour l'acquisition de données, tels que les sonars, les systèmes de navigation et de positionnement acoustique. Exail Technologies est l'un des rares acteurs en Europe et au monde à disposer du spectre de compétences pour répondre à ces enjeux

Image drone de Surface Drix H-8 lors d'exercices avec l'US Navy pour des missions de surveillance (cf pdf)

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant le technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

