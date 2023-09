EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Mise à disposition du Rapport semestriel 2023

Communiqué de presse

Paris, 29 septembre 19h

Exail Technologies annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2023.

Il est par ailleurs transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.

Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière de Groupe Gorgé : www.groupe-gorge.com , rubrique « Documents ».

À propos de Exail Technologie

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

