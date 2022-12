EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Le drone sous-marin A18 d'Exail choisi par la Direction générale de l'armement pour opérer dans les fonds marins

Communiqué de presse

Paris, 19 décembre 2022

Exail Technologies annonce la signature d'un contrat pour la location d'un AUV A18 (véhicule autonome sous-marin) avec la Direction générale de l'armement (DGA). La Marine nationale française utilisera ce véhicule autonome multi-capteurs pour effectuer des expérimentations en vue de préciser, avec l'appui technique de la DGA, ses futurs besoins dans le cadre de la stratégie de maîtrise des fonds marins du ministère des Armées.

Le contrat est prévu sur environ 2 ans et inclut la formation théorique et opérationnelle de 12 marins. Ce contrat fait suite à une première campagne d'évaluation opérationnelle menée l'année dernière et constitue la première étape de ce programme d'expérimentation.

L'AUV A18 pourra être embarqué à bord de plusieurs types de bâtiments. Il offre des capacités de reconnaissance et caractérisation des fonds marins grâce à différents capteurs, notamment des sonars. Combiné au système de positionnement acoustique (GAPS) produit par Exail, il pourra être opéré de manière très précise jusqu'à 3 000 m de profondeur.

Surveiller et contrôler les grandes profondeurs océaniques est devenu une véritable nécessité pour assurer la protection des intérêts du pays. Le ministère des Armées a dévoilé en février dernier sa stratégie de maîtrise des fonds marins, soutenue par le plan d'investissement « France 2030 ». Dans le cadre de ce plan, plusieurs dizaines de millions d'euros seront consacrés au développement de technologies innovantes, et notamment afin de disposer d'équipements d'exploration à forte autonomie.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est le nouveau nom de Groupe Gorgé, adopté suite au rapprochement des sociétés ECA Group et iXblue, désormais unies sous une bannière commune.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

