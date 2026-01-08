EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : L'obligation convertible d'Exail Technologies labellisée "European Defence Bond" par Euronext

Communiqué de presse

Paris, 8 janvier 2026

Exail Technologies annonce que son obligation convertible émise en septembre 2025 bénéficie désormais du label European Defence Bond d'Euronext. Ce label, lancé en juillet 2025, vise à orienter les capitaux privés vers des projets éligibles dans les domaines de la défense et de la sécurité en Europe. Il repose sur des critères clairs liés à l'utilisation des fonds, définis en concertation avec les investisseurs, émetteurs et institutions financières.

Exail Technologies avait réalisé le 23 septembre une opération de levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations convertibles ODIRNANE. Tous les éléments et les détails techniques de cette opération sont disponibles dans les documents dédiés sur le site web de la société. L'objectif de cette opération était de préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue en baissant significativement le coût de l'endettement financier.

Cette reconnaissance en tant de European Defense Bond souligne l'engagement d'Exail Technologies à contribuer à la souveraineté et à la sécurité européennes, tout en favorisant la transparence et la confiance des investisseurs.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

