EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information sur le programme SEA 1905 pour la marine australienne

Communiqué de presse

Paris, 17 avril 2024

Le gouvernement Australien a annoncé aujourd'hui l'abandon de son programme de guerre des mines de 3 ème génération SEA 1905. Cet arrêt fait suite à la revue des programmes de défense qui a redéfini les priorités d'équipement des forces armées australiennes pour tenir compte de contraintes budgétaires.

Exail prend acte de cette décision et remercie le gouvernement australien de lui avoir permis d'être sélectionné comme l'un des deux meilleurs consortia pour réaliser le projet. Exail restera engagé en Australie pour répondre aux futurs besoins des forces armées du pays avec l'ensemble de ses technologies uniques dans la navigation, les sonars et les systèmes autonomes de surface et sous-marins.

L'activité commerciale du groupe reste intense dans plusieurs régions du monde et Exail Technologies maintient sa confiance dans sa capacité à réaliser ses ambitions de croissance à moyen-terme.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

