EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date de l'avis préalable de réunion relatif à l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2024

Paris, le 13 mai 2024

Conformément à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, la société Exail Technologies publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant son capital à la date de publication de l'avis préalable de réunion au BALO, soit le 10 mai 2024.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables* 10/05/2024 17.424.747 24.995.477 24.582.554

*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Les 412.923 titres détenus en autocontrôle le 10 mai 2024 par Exail Technologies ne sont ainsi pas pris en compte.

