EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies remporte une nouvelle commande en défense terrestre en Europe du Nord

Communiqué de presse

Paris, 9 septembre 2024

Exail Technologies annonce un nouveau succès commercial en défense terrestre pour ses systèmes de navigation inertielle. Le contrat porte sur la livraison de plusieurs dizaines de centrales inertielles Advans Vega, les plus précises de la gamme Advans dédiée à la défense terrestre. Elles seront intégrées dans des systèmes de surveillance mobiles à destination d'un pays d'Europe du Nord.

Cette vente renforce la dynamique positive enclenchée dans le secteur de la défense terrestre pour les systèmes de navigation Exail, avec plusieurs contrats significatifs enregistrés depuis le début de l'exercice. En mars dernier, le groupe a notamment gagné la plus importante commande de son histoire avec près de 1 000 centrales à destination de l'armée allemande. Cette application devrait constituer un moteur de croissance notable cette année et dans les années à venir.

La société a réalisé ainsi une bonne performance commerciale durant l'été, notamment avec la prise de commande d'un montant de 60 M€ pour des drones sous-marins K-STER signée au mois de juillet.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr