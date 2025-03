EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies participe à la 3ème édition du Retail Day organisée par Euroland Corporate et Bourse Direct

Jeudi 20 mars 2025 – réunion digitale

Exail Technologies, entreprise industrielle de hautes technologies spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et de la navigation, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 3 ème édition du Retail Day, organisée conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, les dirigeants de six entreprises cotées dont Raphael Gorgé, Président-Directeur Général de Exail Technologies, seront interviewés et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision, leur analyse du marché actuel et leur stratégie de développement.

L'interview aura lieu autour du thème suivant : sécuriser les mers, de la surface aux grandes profondeurs. Exail Technologies, un levier stratégique pour la souveraineté française ?

Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Bourse Direct. Un replay de l'événement sera également disponible pour les inscrits.

Prochains évènements financiers

25 mars 2025 : résultats annuels 2025

16 avril 2025 : activité du 1 er trimestre 2025

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr