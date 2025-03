EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies change de classification ICB et intègre le sous-secteur " Défense "

Communiqué de presse

Paris, 17 mars 2025

Le titre Exail Technologies change de secteur au sein de la classification ICB (Industry Classification Benchmark), utilisée par Euronext pour identifier les sociétés dont les actions sont cotées sur ses marchés. L'ancienne classification « Machinery : Industrial » n'était plus adéquate depuis le recentrage du groupe vers les activités de la robotique autonome et des systèmes de navigation. La nouvelle classification dans le sous-secteur Défense (code 50201020) reflète ainsi de manière plus pertinente la dynamique actuelle du groupe.

En 2024, Exail Technologies a remporté 451 M€ de prises de commandes, dont près de 60% dans le secteur de la Défense. Le groupe vient aussi d'annoncer en février 2025 un nouveau contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones dans le domaine de la lutte contre les mines sous-marines pour une marine de premier plan.

ICB (Industry Classification Benchmark) est un système qui catégorise plus de 70 000 entreprises et 75 000 titres dans le monde entier, ce qui permet de comparer les entreprises à travers quatre niveaux de classification et les frontières nationales. Le système ICB est géré par le FTSE Group et utilisé par de nombreuses places boursières (dont Euronext, London Stock Exchange, NASDAQ OMX), fournisseurs de données et d'indices boursiers (tels que STOXX, FTSE Russell) et d'assets managers.

Le changement de classification sera effectif à partir du 24 mars 2025.

L'annonce des changements de classification pour mars 2025 par FTSE Russell est disponible ici : lien .

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr