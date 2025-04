EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail remporte une commande d'environ 25 M EUR pour fournir des systèmes de drones de lutte contre les mines en Asie-Pacifique

Communiqué de presse

Paris, 1 er avril 2025

Exail Technologies a remporté un nouveau succès commercial important dans le domaine de la robotique maritime pour la lutte contre les mines. Une marine de la région Asie-Pacifique a décidé de s'équiper de plusieurs systèmes de drones MIDS ( Mine Identification and Disposal Systems ). Ce contrat significatif représente près de 25 M€ de revenus pour Exail. Les livraisons des drones s'étaleront sur 3 ans.

Ce succès commercial s'ajoute à un autre contrat remporté l'année dernière pour la même application et à destination du même client final pour la fourniture d'une suite de systèmes de navigation, de systèmes de positionnement sous-marins et de sonars, pour plusieurs millions d'euros. Cette commande additionnelle démontre la force du portefeuille de solutions proposée par le groupe et sa capacité à proposer des systèmes complets, comprenant des systèmes de drones, des équipements de navigation et à les intégrer au sein des flottes des clients.

Les systèmes MIDS proposés par Exail sont composés de drones de la solution UMIS, conçus et développés par le groupe. Il s'agit de drones sous-marins SEASCAN et K-STER. Ils interviennent dans la dernière phase des missions de lutte contre les mines afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement. Les drones SEASCAN servent à inspecter et identifier précisément les menaces. Les drones K-STER sont des drones « consommables » qui sont détruits lors de la neutralisation de la mine.

Plusieurs systèmes de drones de ces modèles ont déjà été commandés par d'autres clients, notamment plusieurs centaines de drones K-STER. Ils seront produits en série sur le site d'assemblage de drones à Ostende, en Belgique, et pourront ainsi bénéficier d'effets de volume industriels.

La nouvelle commande annoncée aujourd'hui confirme la position d'Exail en tant qu'acteur de premier plan mondial dans le domaine de la robotique autonome, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines. La société vient de remporter un nouveau contrat d'envergure de plusieurs centaines de millions d'euros dans ce domaine pour des systèmes de drones UMIS ( lien vers le communiqué dédié ) et se positionne pour équiper une part importante des marines à l'échelle mondiale.

