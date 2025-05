EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail remporte un contrat avec la marine de Singapour pour la fourniture de multiples systèmes robotisés dans le domaine de la lutte contre les mines

Communiqué de presse

Paris, 20 mai 2025

Dans le cadre du programme ambitieux de modernisation des capacités de lutte contre les mines de la Marine de la République de Singapour ( RSN – Republic of Singapore Navy ), Exail a été sélectionné au travers de plusieurs contrats pour fournir une part importante des livrables de cette solution dronisée.

La Marine singapourienne est un partenaire historique et régulier de la société depuis plusieurs décennies. Exail avait notamment équipé les chasseurs de mines de première génération avec ses solutions de déminage robotisés et fournit à ce client des drones sous-marins consommables depuis plusieurs années. Cette collaboration continue aujourd'hui avec la fourniture de systèmes de dernière génération.

Dans le cadre de ce programme, la marine singapourienne s'équipe de ses propres drones de surface (USV), le modèle SWIFT 18 fourni par la société locale ST Engineering, partenaire d'Exail sur ce programme. Ces USV intégreront différents systèmes critiques fournis par Exail :

des centrales inertielles de navigation très haute performance ;

des systèmes de positionnement acoustique sous-marins ;

des sonars de l'avant FLS, un modèle de sonar innovant développé par Exail.

Les bateaux-mères sont également équipés de systèmes de navigation fournis par Exail.

Afin de réaliser la mission de déminage, les USV seront également équipés de systèmes MIDS d'Exail ( Mine Identification and Disposal Systems ), soit plusieurs dizaines de systèmes robotisés au total (voir le communiqué du 1 er avril 2025 - lien ), composés :

de drones sous-marins SEASCAN pour la mission d'identification ;

de drones sous-marins consommables K-STER qui sont détruits lors de la neutralisation de la mine ;

du software UMISOFT de contrôle & commande des drones du système MIDS ;

de systèmes LARS ( Launch and Recovery System ) afin de mettre à l'eau et récupérer les drones depuis l'USV.

Dans le cadre des missions de déminage, le drone de surface a également la possibilité de tracter un sonar fourni par un acteur français de premier plan, qui s'intégrera avec les systèmes de navigation et de positionnement d'Exail intégrés dans l'USV.

En fournissant des solutions éprouvées et combat-ready , Exail soutient la mission de la RSN visant à sécuriser des routes maritimes vitales tout en protégeant le personnel des dangers. Avec ces systèmes de dernière génération, la Marine de la République de Singapour disposera de capacités opérationnelles de déminage de haut niveau. Exail renforce ainsi son partenariat avec ce client innovant et contribue à son approche avant-gardiste en matière de lutte contre les mines.

Plusieurs systèmes de drones de ces modèles ont déjà été commandées par d'autres clients, avec des volumes en plusieurs centaines d'unités. Ils seront produits en série sur le site d'assemblage de drones à Ostende, en Belgique, et pourront ainsi bénéficier d'effets de volume industriels.

Au-delà de la Marine de la République de Singapour, d'autres processus commerciaux sont en cours en Asie-Pacifique pour des systèmes robotisés de lutte contre les mines. Les négociations progressent de façon satisfaisante et pourraient aboutir à des notifications à court-terme.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr