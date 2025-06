EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail annonce plusieurs commandes significatives pour des systèmes de navigation en défense terrestre et aéroterrestre

Exail Technologies continue de prendre des parts des parts de marché dans le domaine de la défense terrestre et aéroterrestre, l'un des piliers de la croissance du groupe pour les systèmes de navigation ces dernières années. Le contexte géopolitique et les nouveaux besoins des armées donne de l'élan au groupe qui apporte des différenciants technologiques majeurs.

Exail Technologies a remporté tout récemment un important contrat auprès d'une armée européenne pour équiper un très grand nombre de drones aériens avec son système de navigation de dernière génération, UmiX. La série UmiX est l'unité de mesure inertielle (IMU) de haute performance la plus compacte au monde, récemment commercialisée auprès des forces espagnoles pour équiper les nouveaux drones tactiques d'Airbus. Cette nouvelle commande, qui n'était pas identifié il y a seulement un mois, illustre une certaine accélération des systèmes de navigation dans la défense terrestre.

Depuis quelques semaines, Exail a également remporté plusieurs commandes significatives pour systèmes de navigation dédiés à la défense terrestre. Les centrales inertielles vendues, issues de la gamme Advans, sont destinées à des applications variées telles que des systèmes de lutte anti-drone, l'équipement de véhicules légers ou encore des systèmes de surveillance mobile. Ils ont été acquis par différentes forces armées européennes venant ainsi renforcer la dynamique sur ce secteur depuis le début de l'année.

Au total, ces commandes représentent près d'une quinzaine de millions d'euros.

Le marché des systèmes de navigation pour la défense terrestre connaît une croissance rapide, portée par des besoins opérationnels accrus. De plus en plus de véhicules terrestres et aériens, y compris des véhicules légers, s'équipent de systèmes de navigation inertielle de plus en plus précis. Ces équipements sont critiques pour les besoins de stabilisation, de pointage et de navigation de capteurs de plus en plus performants. Ils sont aussi devenus essentiels aux missions collaboratives dans les environnements où les données GPS sont indisponibles, pouvant être brouillées ou usurpées sur de larges zones géographiques.

Les gains de part de marché d'Exail dans ce domaine reflètent la haute qualité des centrales inertielles du groupe, qui couvrent un large scope de performances grâce à une maitrise sans équivalent de la technologie de fibre optique. Cette technologie offre des avantages compétitifs par rapport aux autres technologies déployées dans le secteur (tels que les gyroscopes mécaniques ou lasers). Elle apporte une plus grande précision, y compris dans des environnements extrêmes, et reste fiable pendant de nombreuses années sans nécessiter de maintenance.

Exail Technologies, dont les produits sont ITAR-free [1] , se positionne pour répondre à cette demande. Ces opportunités ouvrent des perspectives prometteuses de croissance pour la société et réaffirment son rôle dans le développement de solutions de pointe pour ses partenaires civils et militaires.

[1] Un produit ITAR-free signifie qu'il n'intègre pas de composants américains et n'est pas soumis à la réglementation américaine ITAR, ce qui permet une exportation et une utilisation internationales sans restrictions imposées par les États-Unis. Cela offre davantage de flexibilité pour les clients qui cherchent à éviter les contraintes liées à la dépendance américaine.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant le technologie de pointe de gyroscope à fibre optique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance et de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr