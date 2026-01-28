EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Estimation préliminaire du chiffre d'affaires 2025 : Exail Technologies dépasse ses objectifs avec une croissance de l'ordre de +28%

Communiqué de presse

Paris, 28 janvier 2026

Exail Technologies annonce que les premiers éléments de consolidation du chiffre d'affaires annuel 2025 font ressortir une croissance aux alentours de +28%. Cette performance dépasse nettement l'objectif annoncé en octobre 2025, qui indiquait une progression comprise entre +20% et +25%.

Ces données sont communiquées à titre préliminaire et n'ont pas encore été auditées par les Commissaires aux comptes du groupe. Elles pourront être ajustées lors des prochaines publications.

Cette excellente performance résulte principalement :

Des livraisons de systèmes de navigation significativement au-dessus des prévisions, portées par un niveau d'activité soutenu jusqu'à la toute fin du mois de décembre ;

significativement au-dessus des prévisions, portées par un niveau d'activité soutenu jusqu'à la toute fin du mois de décembre ; Du bon déroulement du programme de lutte contre les mines BENL en robotique maritime, qui a significativement contribué au chiffre d'affaires en fin d'exercice.

En termes de profitabilité, conformément à ce qui avait été indiqué précédemment, la société vise toujours une croissance de l'EBITDA courant nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Prochaines publications :

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2025 : 18 février 2026 (après-bourse )

trimestre et de l'année 2025 : ) Résultats annuels 2025 : 18 mars 2026 (avant-bourse ) – suivi d'une réunion physique à Paris

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

