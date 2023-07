EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Déclaration de rachat sur actions propres

Communiqué

Paris, 18 juillet 2023

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Exail Technologies a procédé, durant la période du 28 avril 2023 au 4 mai 2023, aux transactions suivantes sur l'action Exail Technologies :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 28/04/2023 FR0000062671 37893 18,75 XOFF Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 04/05/2023 FR0000062671 11 498 17,90 Euronext Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 04/05/2023 FR0000062671 11 498 17,90 Euronext

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-04-28T12:10:58Z FR0000062671 18,72 EUR 25 000 XOFF L7Oq4Pfk-01 Réduction de capital Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-04-28T12:56:31Z FR0000062671 18,80 EUR 12 893 XOFF L7OqFsmP-01 Réduction de capital Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2023-05-04T10:17:00+18:00 FR0000062671 17,90 EUR 11 498 XPAR 78402566 Réduction de capital Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2023-05-09T16:14:08+19:00 FR0000062671 18,60 EUR 2 000 XPAR 78531949 Réduction de capital Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2023-05-09T12:35:37+19:00 FR0000062671 18,66 EUR 40 000 XPAR 78519450 Réduction de capital Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2023-05-09T10:03:50+19:00 FR0000062671 18,50 EUR 1 000 XPAR 78511644 Réduction de capital

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5tylJxnlGmVl3CflpxommKZaGxom5LHaGGXx5Roa52UampkxW5kb5eYZnFilWhv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81039-cp_exail-technologies_rachat-d_action-t2-2023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com