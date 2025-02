EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des systèmes de drones

Communiqué de presse

Paris, 11 février 2025 à 17h15

Au terme d'un appel d'offres international lancé il y a plusieurs années, une marine de premier plan a décidé de confier à Exail Technologies la fourniture de plusieurs systèmes de drones autonomes de lutte contre les mines sous-marines. Ce succès majeur conforte la stratégie du groupe et les choix de développement opérés depuis plus de 10 ans. Ce programme sera transformant pour Exail en termes de taille et de positionnement pour remporter les autres programmes à venir dans le monde. Il devrait avoir un effet positif additionnel sur la rentabilité du groupe.

Un programme majeur avec le système UMIS

Ce contrat représente un montant de plusieurs centaines de millions d'euros pour Exail Technologies. Les systèmes devraient être livrés sur une durée de 4 années. L'entrée en vigueur du contrat reste soumise aux conditions usuelles, notamment la réception d'un acompte. Le programme sera alors comptabilisé dans les prises de commandes. Exail Technologies pourra communiquer ultérieurement sur l'identité du client et le montant du contrat sous réserve de l'accord du client.

Avec ce programme, cette marine acquerra des systèmes de drones de toute dernière génération. Ils seront composés de différents types de drones de la gamme existante du groupe et intégrés dans le système de Control & Command d'Exail. Les systèmes UMIS proposés par Exail peuvent notamment contenir des drones de surfaces, des drones sous-marins de détection, plusieurs drones sous-marins pour la mission MIDS (Mine Identification & Destruction Systems), ainsi que des drones aériens.

Un programme transformant pour le groupe

Dès l'entrée en vigueur du contrat, le carnet de commandes du groupe dépassera le seuil du milliard d'euros. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans l'histoire d'Exail : le groupe avait changé de dimension en 2019 avec le gain du programme BENL, puis en 2022 avec l'acquisition d'iXblue et aujourd'hui avec le gain de ce nouveau contrat de plusieurs centaines de millions d'euros. En quelques années, le carnet de commandes a ainsi été multiplié par 10.

Fort de ce nouveau programme, la société entend conforter sa position forte sur ce marché avec un taux de succès de plus de 90% sur les appels d'offres passés depuis 6 ans. Exail reste l'unique acteur disposant de l'intégralité des drones nécessaires aux missions de déminage sous-marins par drones. Le choix réalisé par ce client renforce encore l'avantage compétitif par rapport aux solutions concurrentes et positionne le groupe pour les autres appels d'offres à venir.

Prochaines publications

19 février 2025 : activité du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 25 mars 2025 : résultats annuels 2024

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

