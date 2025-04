EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2024 incluant le rapport financier annuel

Communiqué de presse

Paris, 22 avril 2025

Exail Technologies annonce que la version française de son Document d'Enregistrement Universel 2024 au format ESEF (European Single Electronic Format) a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0282.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français, et en anglais dans les prochains jours, sur l'espace Finance, rubrique « Informations financières » du site internet d'Exail Technologies ( www.exail-technologies.com ). Le Document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Le Document d'enregistrement universel 2024 contient notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

le rapport de gestion incluant le Rapport du durabilité ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ;

les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 25 juin 2025 ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur ces résolutions.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans les systèmes de navigation et la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

