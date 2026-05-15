EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Cession de la filiale Exail Automation

Exail Technologies annonce la cession de son activité Automation dans l'objectif de simplifier son portefeuille d'activités et d'améliorer la rentabilité du Groupe. Cette activité est cédée à son dirigeant actuel, avec une réalisation effective dès le mois de mai 2026. Elle compte 16 collaborateurs et avait généré 13 M€ de chiffre d'affaires en 2025.

L'activité Automation d'Exail, incluse dans le segment Technologies avancées, regroupe des solutions industrielles destinées à la production dans le secteur aéronautique. Elle est spécialisée dans la conception, l'intégration et l'optimisation de lignes d'assemblage, en particulier auprès des grands avionneurs.

Cette activité présente aujourd'hui des synergies limitées avec les activités principales du Groupe, centrées sur les systèmes de drones maritimes et la navigation inertielle. Elle porte par ailleurs des risques spécifiques liés à la nature et à la cyclicité des projets industriels dans l'aéronautique, contribuant à un profil de risque/rentabilité distinct de celui des autres activités d'Exail.

Après plusieurs années de contributions négatives aux résultats du groupe, Exail Automation est revenue proche du point d'équilibre en 2025. Dans ce contexte, l'impact de cette cession sur la trésorerie du groupe n'est pas significatif.

Cette cession, présentée en amont aux collaborateurs concernés, a reçu un avis favorable des représentants des salariés. Elle permet de donner à l'activité un cadre d'évolution mieux adapté à ses contraintes industrielles et à son cycle propre. La reprise par le dirigeant actuel, qui est reconnu par les équipes comme par les clients, garantit la continuité des projets en cours et crée des conditions favorables à son développement.

Cette opération contribue ainsi à améliorer le profil de rentabilité du segment Technologies avancées, tout en permettant au groupe de concentrer ses ressources sur ses activités les plus stratégiques.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr